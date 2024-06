Caos Ancona, dopo il giorno dell'orgoglio, la "road map" per salvare il calcio in città

ANCONA – Il tempo scorre, inesorabile, ma le lancette sembrano quasi essersi cristallizzate, fermate a martedì scorso, quando le prime notizie sulla difficoltà – poi elevatasi al rango di autentico caos – attraversata dall’Ancona hanno cominciato a circolare. La giornata di ieri è stato forse un primo passo verso quella resa dei conti necessaria per fare chiarezza e verso una direzione diversa da quella che solo lunedì sembrava essere quella intrapresa. Un cammino che resta però lungo: perché la Covisoc lunedì boccerà la richiesta di iscrizione dell’Ancona al campionato di Lega Pro, perché c’è da sanare una situazione una situazione debitoria che zavorra – parecchio – ogni eventuale movimento e l’operazione di ricerca di forze nuove disposte a rilanciare sul futuro del club.

Venerdì 7 giugno non ha coinciso solo con la messa in moto della macchina che dovrà salvare il calcio in Ancona. É stata la giornata del senso di appartenenza, della fierezza della gente biancorossa, che è voluta scendere lungo le vie della città per far sentire forte la sua voce. “Il momento dell’orgoglio”, come ha rimarcato la Curva, che ha riportato su una pezza quel “Solo per noi” dietro il quale si sono radunati oltre duemila tifosi. Ultras, appassionati, ma anche gente comune tutt’altro che habitué dello stadio ma legata a doppio filo a quella società simbolo di quel fiero popolo dorico che non si piega alle avversità. Tante, quelle che la gente del capoluogo ha dovuto sopportare, con il quarto disastro in vent’anni che, esattamente come accaduto dalla prima volta – nel 2004 – si trova a temere per la sopravvivenza del calcio in città.

Si parlava di primi passi. L’incontro del sindaco Silvetti – accompagnato dagli assessori Eliantonio, Zinni e Berardinelli – con una parte dell’attuale dirigenza, rappresentata da Canil e dall’amministratore delegato Roberta Nocelli, è avvenuto in campo neutro, a Jesi. Incontro interlocutorio, perché il primo cittadino vuole ovviamente confrontarsi con un Tiong sparito dai radar, il quale al netto di qualche messaggio rassicurante sulla volontà di sistemare le pendenze coi giocatori, sembra davvero molto più lontano dei (tanti) chilometri che pure lo separano dalle Marche. L’intento dell’amministrazione è chiaro ed è stato già dichiarato: riprendere i marchi, capire chiaramente l’ampiezza della “toppa” da cucire (ci sono le mensilità da febbraio a giugno da onorare, ottemperare agli obblighi con i fornitori), garantire la squadra con relative garanzie ed allestire una rosa all’altezza del blasone e delle ambizioni. A conti fatti, qualche milione.

Il fumo delle torce accese avvolge il centro. Quasi simbolica, quella coltre che avvolge il cuore del capoluogo e che nasconde il futuro di un club verso il quale Ancona nutre amore e partecipazione. L’attaccamento non verrà meno, e la Nord ha già fatto sapere che sarà al fianco della squadra Under 17 impegnata nei quarti di finale del campionato di categoria domenica pomeriggio allo stadio “Sorrentino” di Collemarino. Niente fusioni, credito totalmente esaurito da parte dell’attuale dirigenza e la richiesta all’amministrazione comunale di voltare presto pagina. Servirà che l’appello alle forze imprenditoriali sane della città venga accolto, per non disperdere un patrimonio di 120 anni fatto sì di blasone, ma anche di settore giovanile, inclusione, socialità. E ovviamente passione. Un tesoro di inestimabile valore, a repentaglio per la quarta volta. Ma che Ancona non si può permettere di lasciar affondare in un mare che ha sempre rappresentato la sua gente.