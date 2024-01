Ancona-Rolfini: cosa manca per il ritorno del "Cobra" in biancorosso

Un tassello del domino che sta caratterizzando il mercato dell’Ancona sembra sia caduto. Resta da vedere se farà venire giù tutti quelli che lo seguono in rapida successione, innescando quindi la carambola che porterebbe l’attaccante necessario a far calare il sipario sul mercato biancorosso. Arriva infatti da Genova l’indiscrezione che Marco Delle Monache concluderà la sua stagione a Vicenza. L’accordo tra la Sampdoria e il “Lane” era sostanzialmente già stato trovato, ma il segnale della fumata bianca è arrivato da Bogliasco, dove il giocatore non era presente alla seduta odierna di allenamento. Assenza che farebbe pensare alla ratifica imminente del passaggio in Veneto della punta diciannovenne.

La domanda a questo punto è lecita. Basterà questo per far accendere il semaforo verde necessario per il ritorno di Rolfini all’Ancona? Qualche perplessità, a questo proposito, resta. A frenare l’ok del Vicenza potrebbe essere – condizionale d’obbligo – la scelta del nuovo tecnico Stefano Vecchi, subentrato poco prima di Natale all’esonerato Aimo Diana, di puntare un assetto maggiormente spregiudicato, con la presenza congiunta di tre pedine offensive nello schieramento tattico. Cosa, peraltro, testimoniata dall’undici di partenza delle ultime gare, che ha visto l’impiego contemporaneo di Della Morte, Ferrari e Pellegrini con – appunto – Rolfini come alternativa. Da qui, la comprensibile esigenza di puntare su Delle Monache per puntellare l’attacco senza però privarsi del “cobra”, la cui partenza sarebbe subordinata quindi all’arrivo di un pari ruolo in queste ultime ore di mercato.

L’attaccante estense ha già manifestato il suo gradimento all’eventuale ritorno in riva all’Adriatico, ed ha peraltro il contratto in scadenza alla fine della stagione attualmente in corso. Trovare la quadra con il club veneto non dovrebbe rappresentare pertanto un ostacolo insormontabile, ma a patto che il Vicenza ceda e dia il via libera all’operazione. La chiusura delle contrattazioni è fissata per le 20 di giovedì, ed anche l’ipotesi dell’arrivo di un altro “cavallo di ritorno” come Faggioli è definitivamente tramontata, in considerazione del trasferimento della punta abruzzese dalla Virtus Entella all’Arzignano. Segnale della volontà dell’Ancona di fare “all-in” su Rolfini nel piatto del mercato: parola, ora, al Vicenza. Mentre le lancette continuano a scorrere.