Ancona, parla l'a.d. Nocelli: «La proprietà vuole costruire, divertirsi e lasciare il segno»

Nel corso della trasmissione “Puntobiancorosso” su Radio Tua, è intervenuta Roberta Nocelli, Amministratore delegato dell’Ancona. Gli ascoltatori di quello che è ormai divenuto un punto di riferimento per gli appassionati della squadra dorica hanno così potuto interagire con l’a.d. biancorosso, che ne ha approfittato per fare il punto della situazione sul mercato già in corso ed anche rivolgere uno sguardo al futuro della società. «Ci apprestiamo a partecipare alla nuova stagione – dice – e l’iscrizione era una cosa scontata che abbiamo presentato da settimane. La macchina organizzativa va avanti spedita, sono giorni intensi per il club. Al Del Conero sono in corso una serie di eventi: domani, 23 giugno, si giocheranno le finali Under 17 Serie A-Serie B, organizzate dal Settore giovanile scolastico della Figc. In precedenza abbiamo ospitato le gare dell’Under 18, adesso ci stiamo preparando per la fase finale dell’Integration League. Una competizione molto bella che ci ha fatto conoscere tantissime persone. Un momento di aggregazione, a me è piaciuta tantissimo. Soprattutto per lo spirito da parte dei partecipanti che ho riscontrato».

C’è stato modo anche di analizzare la vittoria del Lecco. «Ho lanciato il mio messaggio di complimenti attraverso i canali social – ha proseguito la Nocelli – per una compagine, come quella lombarda, che assomiglia alla nostra struttura. Non avevano una rosa di alto livello, eppure con una buona organizzazione, idee, entusiasmo ed umiltà, hanno dimostrato che nel calcio non serve essere straricchi per vincere. Il Lecco ha sfidato se stesso, pur ottenendo vittorie importanti non si sono mai montati la testa. Ne so qualcosa anche io. Nel mio tragitto nel mondo del calcio con il Matelica di “nomi” all’interno della squadra ne ho incontrati tanti, senza però avere dei risultati. Dopo un cambio dirigenziale, le cose sono cambiate. Grazie ai tecnici, al Direttore sportivo Micciola, i successi sono stati conseguiti. Per rendere al massimo occorre razionalizzare le risorse. Ad Ancona ci sono i progetti che devono viaggiare con la stessa velocità in tutti i settori».

«La proprietà è ambiziosa – dice l’amministratore delegato – vuole costruire, divertirsi, lasciare un segno. L’obiettivo è quello di valorizzare i giovani anticipando i tempi. Nella costruzione serve un occhio ovunque. Un esempio? Il nostro scouting deve acquisire almeno 50 ragazzi da inserire negli scacchieri che affronteranno tornei nazionali e non. Quei 4-5 calciatori di grido per la prima squadra, piacciono a tutti. Quelli che regalano emozioni e fanno sognare i tifosi, ma se non guardiamo oltre non costruiremo mai il nostro capitale. Il Presidente Tiong si è impegnato a mantenere gli stessi investimenti della scorsa stagione per l’Ancona, in più ci sono gli impegni finanziari che riguardano l’acquisto del terreno per la realizzazione del Centro sportivo. Presto ci sarà l’assegnazione del bando e poi si procederà all’atto notarile. Poche società in Italia se lo possono permettere». Capitolo mercato, finora è arrivata la conferma di Barnabà. «Non entro nella sfera tecnica – ha concluso – ma posso solo svelarvi un dettaglio. Dopo la partita di Lecco, si è avvicinato e mi ha chiesto scusa per l’eliminazione. Questo spiega le doti umane del ragazzo che siamo felici di avere con noi».