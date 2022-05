Ancona, si guarda già al futuro: ufficializzate date e location del ritiro estivo

ANCONA-Sarà Cascia ad ospitare l’Ancona di mister Colavitto per il ritiro precampionato in programma dal 25 luglio al 13 agosto. La formazione biancorossa si trasferirà nella cittadina di Santa Rita e soggiornerà al Grand Hotel Elite gestito dalla Di Curzio Incoming. A disposizione dei biancorossi due campi con annessi spogliatoi per squadra e staff, una tensostruttura adiacente servita con attrezzature fitness e la piscina. Tutto a pochi passi dalla Country House. Una struttura tra le più moderne della Valnerina. Il Comune di Cascia si trova a 653 metri d’altezza dal livello del mare ed è situato nel sud dell’Umbria, in una posizione strategica poiché facilmente raggiungibile da Lazio, Marche ed Abruzzo.

Il direttore generale Enrico Di Curzio della Di Curzio Incoming ha così commentato la scelta dell’Ancona: «Siamo onorati di ospitare il ritiro dell’Ancona qui nelle nostre strutture, da anni ospitiamo i club sportivi e siamo certi di poter offrire un servizio adeguato alle loro esigenze».