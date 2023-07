Ancona, a Cingoli dal 24 luglio al 12 agosto il ritiro estivo

Dopo aver reso noto di aver ottenuto il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Lega Pro, avendo soddisfatto i requisiti richiesti sia dal punto di vista infrastrutturale, sportivo ed organizzativo, che sotto l’aspetto legale, economico e finanziario, per l’Ancona arriva il momento di pianificare un altro passaggio essenziale legato alla prossima stagione. Il club comunica che sarà Cingoli, località in provincia di Macerata, collocata in posizione panoramica che ha alle spalle la piega appenninica in cui svetta il Monte San Vicino, ad ospitare il ritiro estivo della squadra biancorossa, dal 24 luglio al 12 agosto prossimi.

Il quartier generale sarà l’Hotel “Il Tetto delle Marche”, ubicato a poche centinaia di metri dal centro sportivo, dove si svolgeranno le sedute giornaliere di allenamento. In via di definizione il programma delle amichevoli. «Dopo l’esperienza del Camp estivo dello scorso anno – ha detto l’Amministratore delegato Roberta Nocelli – abbiamo fatto una valutazione importante per la crescita globale delle nostre attività. Cingoli, secondo noi, rappresenterà anche in futuro la zona di riferimento per le attività estive del club. Dopo il Camp, infatti, arriverà la prima squadra per tre settimane insieme alla Primavera. Lo staff tecnico sta organizzando amichevoli pre-campionato, durante le quali saremo in grado di accogliere oltre ai nostri tifosi, quelli delle squadre avversarie».

«L’obiettivo – prosegue Nocelli – è quello di ospitare tante famiglie. Organizzeremo con i nostri tecnici durante queste giornate delle attività sportive legate al calcio in modo tale che ci sia piena condivisione dei valori di questi colori. Un modo come un altro per avvicinare piccoli nuovi tifosi, per fare attività sportiva e per iniziare un percorso di fidelizzazione fondamentale per il futuro. La struttura che ci ospita è sicuramente all’altezza delle nostre aspettative e rispecchia in pieno i nostri standard. Vi aspettiamo a Cingoli per iniziare una nuova avventura».