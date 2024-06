Ancona, ore di febbrile attesa: mancano alcuni documenti, iscrizione alla LegaPro a rischio?

ANCONA – Le ore scorrono, inesorabilmente, ma il senso di incertezza permane. A mezzanotte scadrà il termine per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di LegaPro, e ad agitare la piazza di Ancona arrivano le indiscrezioni sulla base delle quali il club biancorosso non avrebbe la documentazione in regola per poter vedere accettata la richiesta di posizionarsi nella griglia del prossimo torneo di C.

Sulle base dei rumors circolati, a non essere a posto sarebbero i versamenti degli emolumenti ai tesserati relativi alle mensilità di marzo ed aprile. La società dovrebbe pertanto dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali per poter avere il via libera alla partecipazione. Quella in casa Ancona assume pertanto i contorni di corsa contro il tempo per dimostrare di essere in regola: in caso contrario, scatterebbe il ripescaggio che favorirebbe la retrocessa Recanatese. Qualora la domanda venisse invece rigettata, la dirigenza potrebbe fare ricorso ed attendere il pronunciamento degli organi competenti in merito.