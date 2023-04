Ancona Respect, il torneo di Eccellenza si chiude al terzo posto

Per l’Ancona Respect cala il sipario sul campionato di Eccellenza, che ha visto la formazione dorica chiudere al terzo posto con un bilancio complessivo di cinque vittorie e cinque sconfitte. Una conclusione “anticipata” in considerazione degli impegni della Rappresentativa (per la quale sono state convocate Teresa Campanella, Asya Prosperi ed Elisa Paccusse) uniti al ritiro dal campionato del Sibillini United. L’ultimo incontro disputato dalle biancorosse ha fatto registrare la vittoria di Macerata con il punteggio di 4-1, sfida che ha rimarcato principalmente la differenza di motivazioni tra le due squadre, visto che la Yfit – capolista imbattuta con otto successi ed un pareggio – è pienamente in corsa per il salto di categoria nel testa a testa con la Vis Pesaro.

In campo anche l’Under 17, che ha concluso il match casalingo contro il Fano con il punteggio di 2-2 in una gara dominata sul piano del gioco e delle occasioni, sebbene si siano rese necessarie una perla su punizione di Nefzi ed una stoccata di Cimarelli per riacciuffare le ospiti le quali si erano portate in vantaggio per due volte. Passerella importante, invece, per l’Under 12 che sarà protagonista al 1° Trofeo Ducato, torneo organizzato a Spoleto che vedrà la partecipazione di dieci formazioni e scatterà sabato mattina. Le biancorosse scenderanno in campo contro Ternana, Gualdo, Arezzo ed infine Roma. I risultati delle partite del girone e dell’altro raggruppamento che comprende Bologna, Cesena, Montevarchi, Macerata e Spoleto, disegnerà le classifiche sulla base delle quali si giocheranno gli incontri valevoli per l’assegnazione del trofeo.