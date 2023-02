Ancona Respect, bilancio in pareggio in un week-end sottotono

Week-end opaco quello che chiude il gennaio 2023 dell’Ancona Respect. Il bilancio dell’ultima tornata mensile di gare fa registrare una vittoria senza brillare ottenuta dalla squadra di Eccellenza, ed una secca battuta d’arresto per l’Under 17 nella sfida disputata domenica mattina a Pescara. Nell’anticipo di sabato, le ragazze della formazione militante nel torneo di Eccellenza approcciano bene alla partita contro la Vis Civitanova, ancora ferma al palo in graduatoria, con le reti di Campanelli e Micheloni che portano infatti le biancorosse subito al doppio vantaggio. Ma nel corso della prima frazione di gara le ospiti di riorganizzano e prima accorciano le distanze con Fermani, quindi pervengono al pareggio con il gol di Brutti. Le doriche riescono prima del duplice fischio a riportarsi avanti, con il guizzo di Prosperi a conclusione di un’azione corale. Meno da segnalare in una ripresa maggiormente ricca di contenuti agonistici piuttosto che tecnici, con un paio di occasioni per parte che però non modificano il 3-2 maturato al termine del primo segmento di gara.

Meno equilibrio nel match a Pescara, che ha visto l’Under 17 biancorossa opposta ai Delfini Biancazzurri, squadra intenta a battagliare per il quinto posto della graduatoria del Girone 7 del campionato di categoria. L’Ancona Respect va sotto 2-0 al termine del primo tempo, e subisce tre reti nel primo quarto d’ora della ripresa, che permettono alle padrone di casa di mettere al sicuro la vittoria. Prossimo impegno per la prima squadra a Castel di Lama, nel derby di sabato pomeriggio contro l’Ascoli fermato lo scorso turno dalla capolista Yfit Macerata. La formazione Under 17 scenderà invece in campo domenica, opposta alla Jesina.