Ancona Respect, si consolida la sinergia con l'Ancona

Il percorso di crescita, intrapreso dall’Ancona Respect, non prevede soste. E riguarda la maturazione personale e calcistica di tante ragazze che hanno scelto di rappresentare la città nella disciplina, a livello locale e nazionale. E questo legame con il capoluogo dorico, che si rinnova e si rinforza ulteriormente, viene rinsaldato anche dalla collaborazione con l’Us Ancona, società con cui il club biancorosso non solo condivide i colori sociali e l’impianto, ma anche la voglia di portare in alto il nome di Ancona, unita alla progettualità ed alle esperienze comuni. «C’è grande entusiasmo – il responsabile tecnico e allenatore dell’Under 17 di Ancona Respect Alessio Abram – in quanto questa non costituisce solo un’affiliazione, ma è condivisione totale dell’intero progetto. L’Ancona sta mantenendo tutte le promesse fatte, c’è una base seria che potrebbe sfociare in programmi ambiziosi. Un cambiamento che riguarderebbe anche Ancona Respect».

Intanto, prosegue il precampionato delle formazioni biancorosse intente a rodare i motori, in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica. Buone indicazioni per la prima squadra, sconfitta nel test contro il Bellante, militante nel torneo di Eccellenza abruzzese: primo tempo di marca dorica, terminato con le reti di Antonucci su punizione e di Campanella, poi rimonta ospite – complice il calo dell’Ancona Respect – e punteggio finale di 2-3. Allenamento congiunto anche per l’Under 17, che si è imposta 4-0 a Fano grazie alla tripletta di Mekkaoui e la rete di Omaima Nefzi. Reso noto anche il Girone del campionato nazionale di categoria, che vede le ragazze di Abram inserite in un raggruppamento composto da altre sei rappresentanti marchigiane (Ascoli, Recanatese, Fano, Jesina, Arzilla e Yfit Macerata) e tre abruzzesi (Teramo, Chieti e Pescara).