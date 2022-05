Ancona Respect, un lunedì sportivo entusiasmante

L’Ancona Respect fa il pieno di emozioni, in un week-end che ha visto la società dorica scrivere una delle pagine più entusiasmanti della stagione. Tre, infatti, i risultati positivi centrati su quattro match disputati, ma al di là dei riscontri dati dal campo, tutte le performance sono state di alto profilo certificando ulteriormente i progressi costanti delle ragazze nel loro percorso di crescita.

Il fine settimana è cominciato con il passo falso dell’Under 12 nel match casalingo contro la forte Vis Pesaro, al termine di una prova comunque molto convincente che ha dimostrato come il divario con le big si stia sempre più assottigliando.

La domenica biancorossa si è poi aperta con la roboante affermazione della formazione Under 15, militante nel campionato delle “Giovanissime”: un poker di una scatenata Yasmin Mekkaoui ha regalato il 4-0 finale contro il Fano capoclassifica, che ha permesso di raggiungere la seconda posizione in graduatoria.

A seguire, grandi emozioni nella sfida valevole per l’ultimo turno del torneo di Eccellenza: sfumata domenica scorsa, con la sconfitta di misura in quel di San Benedetto del Tronto, la possibilità di chiudere in vetta, e conquistare così la promozione in C, l’Ancona Respect ha concluso con il botto la stagione piegando la capolista Vis Pesaro 2-0.

Le ragazze di mister Zacconi sfoderano una grandissima prestazione e, con un secondo tempo da incorniciare, vanno a bersaglio due volte, prima con Arianna Felicioni e poi con Gioia Pesaresi. Sugli spalti e in campo è festa grande, per l’impresa compiuta peraltro sotto il segno della lealtà sportiva e della correttezza, essendo il match con la Vis determinante per l’assegnazione della prima posizione finale.

Per effetto dell’affermazione del Sanbenedettese sul campo della Mandolesi, infatti, la classifica definitiva modifica le proprie sembianze, permettendo alle rossoblu di ritornare in vetta al termine di una lotta serrata (Samb a 22 punti, Vis a 21, Yfit Macerata 20 ed Ancona Respect 19). Chiusura con la vittoria della formazione Under 10 contro la Yfit Macerata, match che al di là dell’epilogo ha regalato tanto divertimento alle piccole atlete. Ed ennesima conferma del ruolo di primo piano che l’Ancona Respect si sta sempre più ritagliando nel panorama calcistico regionale.