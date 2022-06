Ancona Respect, epilogo amaro: Under 15 sconfitta dall'Arzilla

Il fine settimana dell’Ancona Respect va in archivio con un pizzico di rammarico per le due ottime prove fornite dalle squadre giovanili, che non hanno avuto però come epilogo un risultato positivo. Grande prestazione, infatti, quella fornita dalla squadra Under 15 nello scontro diretto contro l’Arzilla, tra le due formazioni in vetta alla graduatoria del Campionato “Giovanissime”, sebbene il punteggio non abbia premiato la formazione anconetana. Padrone di casa pericolose più volte nel corso del primo tempo, che si è però concluso sul punteggio di 0-0. Decisive, nella seconda frazione, le due reti siglate dalla squadra ospite nei quattro minuti di recupero, che hanno così obbligato l’Ancona Respect ad un terzo tempo tutto in salita.

Ultima parte di gara che si è complicata ulteriormente con un gol annullato per fuorigioco e l’infortunio a Jennifer Dubbini, che ha costretto le biancorosse all’inferiorità numerica (considerando tutti i cambi già effettuati): dopo il 3-0 dell’Arzilla, arriva la rete della bandiera preludio all’infruttuoso assalto finale.

Rimane comunque la soddisfazione per aver giocato ad armi pari contro una formazione di elevato spessore, e resta un secondo posto in graduatoria che dovrà ora essere difeso nella partita che chiuderà il torneo, contro la Recenatese.

Nell’Under 12, le giovani biancorosse hanno affrontato l’Ascoli, che si è imposto 4-0 in un match valevole per la quinta ed ultima giornata del campionato di categoria. Applausi alla formazione dorica che ha tenuto bene il campo cedendo al cospetto delle più esperte bianconere, in un clima di grande correttezza nel rettangolo di gioco e di cordialità tra le due società.