Fiocco rosa in casa Ancona Respect: nasce l'Under 17

Fiocco...rosa in casa Ancona Respect. L’inizio di maggio coincide infatti con la nascita della rappresentativa Under 17, che si va ad affiancare alle altre formazioni giovanili impegnate nei vari campionati di categoria ed alla prima squadra militante nel torneo di Eccellenza. E’ stata proprio la formazione di punta del sodalizio biancorosso ad affrontare il neo-nato team dell’Ancona Respect, per cui è in programma una serie di amichevoli in vista del campionato vero e proprio che scatterà a settembre. In quest’ottica, la società è anche alla ricerca di nuove leve – anche alla prima esperienza – per completare la rosa, che sarà composta da ragazze nate negli anni 2006, 2007 e 2008.

Nell’agenda del club, sono intanto già segnati gli impegni relativi alle altre squadre del vivaio. Domani, al “Dorico”, la squadra Under 12 chiuderà la sua esperienza nella prestigiosa Danone Cup, affrontando il Fano e cercando così la prima vittoria nella competizione. Prevista inoltre per domenica la ripartenza dell’Under 15, che nel girone A del Campionato “Giovanissime” scenderà in campo al “Giuliani” di Torrette nel derbyssimo contro l’Ascoli Calcio e, la settimana seguente, affronterà la prima trasferta facendo visita alla Vis Pesaro. Spazio anche per le piccole dell’Under 10, che lunedì si troveranno di fronte la Jesina.

Ritorno in campo, infine, per la prima squadra dopo lo stop imposto dal calendario nel week-end del 1° maggio. L’Ancona Respect, terza in graduatoria a 13 punti a braccetto con la Sambenedettese e ad una lunghezza dalla Yfit Macerata seconda, ospiterà il fanalino di coda Sibillini United in un incontro valevole per l’ottava giornata, con l’obiettivo di tornare al successo. Fischio d’inizio, al “Giuliani”, previsto per le 14,30.