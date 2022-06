Ancona Respect, per l'Under 17 esordio brillante

Giornata di festa all’insegna di sport ed impegno sociale quella trascorsa dall’Ancona Respect giovedì 2 giugno, in occasione del triangolare organizzato per la campagna di sensibilizzazione contro il bullismo omofobico e disputato presso il campo sportivo “Giuliani” di Torrette di Ancona. Un evento reso ancora più speciale dall’esordio della formazione Under 17, ultima nata nel sodalizio biancorosso che può contare un settore giovanile con oltre 100 ragazze. Davanti ad un buon pubblico e alla presenza dell'Assessore allo Sport del Comune di Ancona, Andrea Guidotti, si sono affrontate l’Ancona Respect, la Recanatese e l’Ascoli Calcio.

Il successo, al termine dei tre match disputati, è andato proprio alle biancorosse di casa, che hanno piegato dapprima la Recanatese con il punteggio di 2-1, e successivamente l’Ascoli con un rotondo 5-2 (2-0 iniziale con i gol di Mazzieri e Makkeoui, poi l’uno-due della squadra picena per la parità e successivamente il tris a firma Dubbini, Irhoudane e Pesaresi che ha chiuso i conti). Ora l’attenzione si sposta sui match del week-end, a partire da quello che vedrà impegnata l’Under 12 sabato pomeriggio tra le mura amiche contro la Nuova Sirolese. Domenica alle 16.45 toccherà invece alla formazione Under 15, chiamata a difendere il primo posto acquisito nel campionato “Giovanissime” nella sfida interna contro la Yfit Macerata (valevole per il quinto turno). A completare gli impegni già annotati in agenda, la partita della squadra Under 10, che lunedì pomeriggio alle 17 riceverà la visita della Vis Pesaro.