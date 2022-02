Ancona Respect, l'Under 15 nazionale riparte con due convincenti prestazioni

Dopo due lunghi mesi passati senza gare ufficiali, anche per l’Ancona Respect è arrivato il momento di tornare a riassaporare il gusto di correre sul campo con i punti in palio a fungere da stimolo. Risultati, quelli ottenuti dalle formazioni impegnate nei vari campionati di categoria, che altro non sono che la punta di un iceberg fatto di solidarietà, inclusione, forte legame con il sociale, che si sostanzia nelle molteplici attività portate avanti dal sodalizio che pone nei valori che la caratterizzano e nell’impegno sul territorio solide basi su cui edificare, su cui dare sostanza ad un’ambiziosa progettualità.

A nobilitare ulteriormente il lavoro sin qui svolto, lungo un percorso di crescita sia sportivo che personale che trova conforto nell’entusiasmo, nella partecipazione e nei numeri, sono arrivate le soddisfazioni sul campo, nelle due uscite che hanno segnato il ritorno della formazione dell’Under 15 nazionale, allenata da Alessio Abram, impegnata nel Gruppo 8. Nella Pool erano originariamente ricomprese tredici formazioni marchigiane ed abruzzesi, ma una successiva divisione ha inserito le doriche in un mini raggruppamento con squadre della parte centro-settentrionale della regione. Alla bella vittoria per 5-2 conseguita al cospetto della Yfit Macerata nel match che ha concluso il girone di andata, ha fatto seguito l’ottima prova contro la forte Recanatese, che solo nel finale grazie ad un tiro dalla lunga distanza è riuscita ad evitare la sconfitta, dopo che le doriche si erano portate per due volte in vantaggio.

L’amarezza per una vittoria sfuggita nelle battute conclusive della sfida, terminata 2-2, è stata in parte mitigata dal bellissimo gesto della squadra ci casa, che ha atteso le ragazze di Abram all’ingresso degli spogliatoi per tributare loro un meritato applauso: un significativo omaggio alla bravura ed alla generosità della formazione anconetana che ha saputo lottare alla pari contro una quotata avversaria denotando ulteriori segnali di crescita. Riscontri importanti, quindi, peraltro di buon auspicio alla luce del prossimo impegno delle biancorosse, di scena domenica al “Comunale” di Torrette contro un’altra big come la Jesina Femminile.