Ancona Respect, al via il progetto europeo "Uefa Playmakers"

Prosegue con intensità il lavoro settimanale e le partite per le formazioni dell’Ancona Respect, impegnate nei vari campionati di categoria. Ma a contrassegnare il week-end appena concluso c’è stata la partenza del progetto di profilo europeo “UEFA Playmakers”, nato in collaborazione con la Disney. L’iniziativa si pone come obiettivo i lavoro sul calcio di base in chiave femminile, con una proposta disegnata sulle necessità delle giovani atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e l creatività. Playmakers è basato sul fattore divertimento e lavora sul movimento, sulle abilità motorie di base, sui principi base del gioco del calcio ma anche sulle life skills, accompagnando le bambine in un percorso di crescita attraverso lo sport. Il tutto con la finalità di regalare un'esperienza sportiva senza precedenti, un avviamento al gioco divertente e soprattutto sicuro, attraverso le emozionanti storie della Disney, e l’opportunità non solo di restare fisicamente attive e mantenersi in forma, ma anche di farlo in un ambiente giusto per crescere, migliorare, rafforzare la fiducia in se stessi, fare esperienza e nuove amicizie.

Una delle società coinvolte nel programma, promosso dalla Uefa, è l’Ancona Respect, che ha sempre incentivato a livello sociale lo sviluppo del calcio “in rosa” a livello giovanile. In merito ai risultati sportivi, sfortunate battute d’arresto per le formazioni Under 15 e Under 17 al cospetto dell’Ascoli, che nella doppia sfida incrociate con le doriche ha fatto valere la forza delle sue individualità, fondamentali per incanalare su un binario favorevole incontri intensi ed equilibrati. Rotonda affermazione invece per la prima squadra del neo-mister Mengarelli, che con l’11-1 rifilato alla Mandolese sale a -2 dalla seconda piazza, che garantirebbe l’accesso alla finale della coppa di categoria. Domenica, a Macerata, l’Ancona Respect proverà quindi il blitz sul campo della capolista Yfit per raggiungere l’obiettivo. Nel menù del prossimo fine settimana, anche le trasferte dell’Under 17 a Recanati e dell’Under 10 a Macerata. L’Under 12 ospiterà la Vis Pesaro, mentre l’Under 15 osserverà un turno di riposo.