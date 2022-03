Ancona Respect sugli scudi: doppio blitz in trasferta

Un fine settimana scintillante, che ricalca quello di quindici giorni fa per l’Ancona Respect. Doppia, rotonda vittoria con un totale di dieci gol fatti e nessuno subito per le squadre militanti nel campionato di Eccellenza e per l’Under 15 impegnata nel circuito nazionale.

Le biancorosse dell’Under 15 hanno espugnato il campo di Pesaro con un rotondo 4-0 al termine di una gara che ha visto la squadra dorica dapprima contenere la verve delle padrone di casa, per poi prendere progressivamente campo e mettere al sicuro il risultato. Migliore l’approccio delle pesaresi, che hanno più volte impegnato l’estremo difensore anconetano; poi con il passare dei minuti è emersa la tecnica del pacchetto offensivo dell’Ancona Respect, letale due volte in contropiede con Evelyn Romano e Anna Mazzieri. Il punteggio è stato poi arrotondato ancora da Romano ed infine il 4-0 è stato siglato da Yasmin Mekkaoui, che si è portata così al secondo posto nella classifica delle migliori realizzatrici. Con questa vittoria, la squadra biancorossa ha consolidato la quarta posizione: piazzamento di tutto rispetto in considerazione del valore delle formazioni presenti nel Girone.

Risultato rotondo anche per la formazione che milita nel massimo campionato dilettantistico regionale: 6-0 rotondo sul campo del Sibillini United, punteggio addirittura stretto in considerazione del notevole volume di gioco espresso e delle tante occasioni da rete create. Successo che in parte aumenta il rammarico per il pareggio della scorsa settimana, che ha rallentato la corsa delle doriche ancora in vetta con Macerata ma non a punteggio pieno. A segno due volte le bomber Gladys Mbachukwu e Jasmine Martelli, oltre ad Arianna Felicioni e Lina Aroui. Prossimo impegno tra le mura amiche contro la Sambenedettese, terza in graduatoria a sei lunghezze, mentre l’Under 15 osserverà un turno di riposo.

Ma gli impegni delle formazioni biancorosse non si fermano qui: è infatti già partito il campionato Under 10 e questa settimana segnerà anche l’esordio dell’Ancona Respect nella prestigiosa Danone Cup, manifestazione di carattere nazionale riservata alle calciatrici della Categoria Under 12 nate dal 01.01.2009 al 31.12.2010. Lo scorso anno la kermesse ha visto la partecipazione di ben 90 società sia professionistiche che dilettanti, e si è conclusa con la vittoria del Napoli. Una vetrina di assoluto rilievo per il sodalizio dorico, ed anche un modo per ampliare il bagaglio di esperienza e proseguire nel percorso di crescita e maturazione sia sportivo che personale.