"Siamo tutti Elizabeth", l'Ancona Respect in campo dopo l'episodio di razzismo che ha coinvolto una sua giocatrice

Le squadre dell’Ancona Respect sono tornate in campo, ad una settimana di distanza dal brutto episodio di razzismo verificatosi sugli spalti di Fano, nel corso di un match disputato dalla formazione Under 17 biancorossa contro la squadra locale. Dopo tanto clamore, ed i tanti attestati di solidarietà provenienti non solo dai club, ma anche dai vertici federali regionali e nazionali, per le ragazze del sodalizio dorico è arrivato così il momento di chiudere una parentesi infelice - e che poco ha a che vedere con i valori dello sport - e rituffarsi nel calcio giocato. Molto bello il gesto delle giocatrici di Ascoli ed Arzilla Calcio, che hanno avuto posare con le atlete dell’Ancona Respect e lo striscione a sostegno di Elizabeth – la tesserata biancorossa coinvolta nell’episodio di razzismo – nel quale si sottolinea la ferma contrarietà ad ogni tipo di discriminazione.

In merito ai risultati conseguiti nel week-end, sabato pomeriggio affermazione per l’Under 15 che ha piegato 3-1 le pari età della Recanatese, mentre la prima squadra non va oltre l’1-1 nel derby contro l’Ascoli. La domenica mattina ha coinciso con il successo della formazione Under 12, che ha espugnato Macerata superando 3-1 la Yfit, a cui ha fatto seguito le netta battuta d’arresto patita dell’Under 17 contro l’Arzilla capolista del girone nel campionato di categoria. Il sipario è calato sul match dell’Under 10, sconfitta di misura tra gli applausi dei genitori nel confronto con la Vis Pesaro.