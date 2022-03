Ancona Respect, un doppio "Clean sheet" in una domenica da ricordare

E’ stata la domenica delle prime volte, in casa Ancona Respect. Una giornata di quelle che resteranno nella memoria della società, che ha visto le due principali formazioni, militanti nel campionato di Eccellenza e nell’Under 15 Nazionale, ottenere due “clean sheet” nei loro rispettivi incontri. Per la squadra di vertice del sodalizio dorico è arrivata una roboante vittoria a Porto San Giorgio sul campo della Mandolesi: tripletta di Mbachukwu, gol di Martelli, Annarelli ed anche di Gioia Pesaresi, ex componente del settore giovanile del Città di Falconara Calcio a 5 che ha debuttato nel calcio a 11 ed ha realizzato la sua prima rete.

Con questa vittoria, la formazione attualmente in corsa nel torneo di Eccellenza raggiunge per la prima volta il vertice della graduatoria: ed a sottolineare la bontà del lavoro svolto sotto il profilo tecnico ed organizzativo, torna alla memoria il primo match disputato nella categoria dalle biancorosse, che ha coinciso con una pesante sconfitta a Pesaro. A ventiquattro mesi di distanza, il salto di qualità non viene quindi evidenziato solo dall’ambiziosa progettualità, dall’impegno nel sociale e dall’organizzazione premiata dalla crescente partecipazione, ma anche dai...numeri riportati dalle classifiche.

Ed a proposito di graduatorie, sorride all’Ancona Respect anche quella relativa all’Under 15 Nazionale. La formazione allenata da mister Alessio Abram, di scena a Fano in un campo difficile e contro un avversario ostico, si è scoperta non solo bella ma all’occorrenza anche...pratica, sapendo soffrire e portando a casa l’intera posta in palio denotando grande concretezza. Il successo per 2-0 è arrivato grazie alla doppietta di Yasmine Mekkaoui: gol dell’1-0 realizzato direttamente su calcio piazzato e raddoppio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.