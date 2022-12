Exploit dell'Ancona Respect, battuta la capolista Yfit, secondo posto più vicino

Altro week-end denso di appuntamenti nell’agenda dell’Ancona Respect, che ha cominciato lo scorso fine settimana con un prestigioso riconoscimento. Venerdì, infatti, il club dorico è stato premiato nell’ambito della Festa dello Sport organizzata dal CONI, ritirando il Premio Fair Play alla promozione sportiva consegnato dal Panathlon. Sabato, invece, le ragazze del sodalizio biancorosso hanno presenziato al “Del Conero” – invitate dal dg della società anconetana, Roberta Nocelli - al match dell’Ancona contro la Torres, nella giornata contro la violenza sulle donne, accompagnando i giocatori al momento dell’ingresso in campo.

L’amarezza per la doppia sconfitta dell’Under 12 (0-4 contro la Vis Pesaro) e l’Under 17 (piegata 7-0 dal Recanati) è stata in parte mitigata dalla buona prestazione dell’Under 10 a Macerata contro la Yfit, e soprattutto dall’exploit della prima squadra, che supera proprio la compagine maceratese capolista del torneo con un convincente 4-2. L’Ancona Respect è passata due volte in vantaggio nel corso della prima metà dell’incontro con Campanella e Pierini, venendo però raggiunta dalla Yfit. Lo sprint per le biancorosse è arrivato nel secondo segmento di gara con i timbri di Radi e Mbachukwu che hanno confezionato così la brillante affermazione. Una vittoria di buon auspicio per il prossimo impegno: domenica a Torrette arriverà la Vis Pesaro, match che mette in palio il secondo posto il quale significherebbe accedere alla finale della Coppa di categoria. Nello stesso giorno evento storico per l’Under 17, che al “Dorico” ospiterà il Pescara, mentre l’Under 12 sarà di scena a Montelupone. Sabato, invece, Under 15 tra le mura amiche contro il Valdichienti ed Under 10 in campo a Villa Musone.