Numeri top, l’Ancona Respect non si ferma più: «La ricompensa per non aver mollato»

Prosegue spedito il cammino dell’Ancona Respect. Prima squadra e settore giovanile del club biancorosso, pioniere del calcio femminile nel capoluogo, avanzano a grandi passi verso i rispettivi esordi stagionali con le “grandi” che hanno già battezzato la Coppa Marche maturando fino a questo momento una sconfitta a Pesaro e una vittoria, nell’ultimo weekend, con la Polisportiva Mandolesi.

Luna Di Sarno, capitano della prima squadra e istruttrice del vivaio, ha fatto il punto della situazione toccando tutti i temi della più stretta attualità: «Parliamo di un gruppo intero che non si è mai fermato, ovviamente rispettando sempre le regole. La cosa magica è legata alla partecipazione che è stata totale a tutti i livelli. Nel settore giovanile chiunque ha svolto la prova pratica ha scelto di rimanere tanto che la formazione Under 12 è completamente nuova mentre l’Under 15 nazionale si è rimpolpata di nuovi elementi ed è pronta per il suo campionato».

Sulla prima squadra, di cui indossa come detto la fascia: «Ci siamo riscattate dopo la sconfitta di Pesaro e stiamo lavorando bene con grande impegno. Dispiacerà, inizialmente, non giocare al Dorico le partite ma abbiamo scelto di trasferirci al Giuliani di Torrette per non incorrere nelle porte chiuse (nell’impianto del Viale della Vittoria sono in corso i lavori per la nuova tribuna coperta, ndr) visto che per noi il calcio è soprattutto partecipazione del pubblico. Sarebbe bello toglierci qualche soddisfazione, potrebbe essere la giusta ricompensa per non aver mai mollato neanche nelle più grandi difficoltà».