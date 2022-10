L'Ancona Respect ai blocchi di partenza, tra prima squadra e giovanili

Ancona Respect pronta a scattare dai blocchi di partenza per la stagione 2022/2023. Il club dorico, dopo la preparazione estivo-autunnale affrontata con tutte le sue formazioni, scenderà in campo nei vari campionati di categoria a partire da questo week-end. L’antipasto all’inizio dei match ufficiali è arrivato nello scorso fine settimana, con un allenamento in famiglia nella cornice del “Dorico” di Ancona tra la prima squadra e le ragazze che disputeranno l’Under 17. Il team di punta biancorosso, che sarà di scena nel torneo di Eccellenza, si è imposto 6-3 con le reti di Antonucci, Biagioli, Radi, Micheloni e la doppietta di Mbachukwu, mentre per le più giovani sono finite nel tabellino marcatori Mekkaoui e Martelli.

Particolarmente ricco il programma del week-end: la prima squadra inaugurerà la stagione a Porto San Giorgio sul campo della Mandolesi, incrocio...abruzzese invece per l’Under 15, che debutterà ad Avezzando contro le pari età del Pucetta e per l’Under 17 che ospiterà il Teramo. Tempo di derby con la Yfit Macerata sia per l’Under 10, sul rettangolo di gioco domenica mattina, che per l’Under 12, che comincerà il suo percorso agonistico nel pomeriggio.