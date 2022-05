Ancona Respect, Under 15 da...10 e lode in trasferta

La domenica appena trascorsa ha visto come protagoniste le ragazze più giovani dell’Ancona Respect. In campo, infatti, la formazione Under 12 e la squadra Under 15, con la prima che è stata costretta a cedere il passo in trasferta al forte Valdichienti, che si è imposto 4-0. Netta affermazione invece per la squadra militante nel campionato “Giovanissime”, che a Porto San Giorgio si è imposta 8-1 sulla Mandolesi Calcio agganciando la prima posizione in graduatoria grazie al terzo successo consecutivo. Questa vittoria consente al gruppo Under 15 di ottenere il decimo risultato utile consecutivo in trasferta, frutto di otto successi e due pareggi tra Campionato Regionale, Nazionale ed il Torneo di Cervia arrivati con formazioni anche di caratura nazionale: ventinove i gol fatti, sei quelli subiti, e l’ultimo passo falso che risale addirittura all’inizio di dicembre 2021. Ora la squadra militante nel torneo “Giovanissime” è attesa da un doppio impegno interno, contro Yfit Macerata ed Arzilla.

Nel frattempo, giovedì 2 giugno arriva il momento dell’esordio assoluto per la neonata formazione Under 17. L’occasione è rappresentata dal triangolare contro il bullismo omofobico, che si disputerà a partire dalle ore 17 presso il campo sportivo “Giuliani” di Torrette di Ancona ed a cui parteciperanno le formazioni giovanili di Recanatese ed Ascoli Calcio. L’evento, realizzato in collaborazione con l’A.S.D. GLS Dorica e con il patrocinio del Comune di Ancona, nasce con l’intento di sensibilizzare giovani e non solo su uno dei temi maggiormente di attualità nell’ultimo periodo, ma assumerà anche valenza sportiva con la formazione giovanile dell’Ancona Respect attesa dal primo banco di prova sul campo, preludio alla partecipazione al campionato di categoria del prossimo anno agonistico.