Ancona Respect, l'Under 15 fa dieci...e lode

Le ragazze dell’Ancona Respect approcciano alla bella stagione disputando gli ultimi match ufficiali previsti dal calendario ed alcune amichevoli. Lo scorso week-end è cominciato con la sconfitta dell’Under 12, superata 3-2 dalla Nuova Sirolese nel match valevole per la quarta giornata del campionato di categoria. Non è ancora arrivato quel risultato positivo auspicato, ma i sensibili miglioramenti riscontrati nel gioco e nell’atteggiamento in campo denotano la giusta direzione nella strada verso la crescita, apparsa costante, che porterà anche ad avere il conforto dei risultati.

Dieci...e lode invece per la formazione Under 15, che nel campionato “Giovanissime” ha superato con un rotondo 10-1 la Yfit Macerata: poker di Yasmine Mekkaoui e tre reti di Yasmine Irhoudane, oltre alla doppietta di Anna Mazzieri ed alla rete di Martelli. Con questo risultato, assume ulteriore importanza la prossima partita, che vedrà impegnate le doriche contro l’Arzilla, appaiata alle biancorosse in vetta alla classifica con dodici punti.

A completare gli impegni ufficiali delle formazioni dell’Ancona Respect, il bel pareggio 2-2 al cospetto della Vis Pesaro ottenuto dall’Under 10, che ora è attesa dal match a Macerata contro la Yfit, nell’ultimo impegno previsto dal calendario, come del resto per l’Under 12 che affronterà il derby con l’Ascoli. Per la prima squadra è invece tempo di amichevoli: la prima è stata disputata contro la Rappresentativa Marche che si è imposta col punteggio di 5-1, mentre per il prossimo week-end le biancorosse saranno di scena in Abruzzo per un quadrangolare.