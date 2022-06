L'Ancona Respect chiude in bellezza l'anno calcistico

Cala il sipario sul campionato Under 15 dell’Ancona Respect. E’ una rotonda vittoria per 6-2 contro la Recanatese, in un clima da ultimo giorno di scuola ma con il preciso intento di terminare in bellezza, a concludere l’avventura delle biancorosse nel torneo “Giovanissime”, che ha visto la squadra dorica chiudere iscrivendo a bilancio cinque vittorie e due sconfitte (contro Arzilla ed Ascoli). Oltre ai risultati, da sottolineare anche le 35 reti messe a segno, con appena dieci gol subiti: numeri di assoluta eccellenza che nobilitano ulteriormente il percorso di crescita effettuato dalle ragazze di Alessio Abram, arrivate a fine stagione a competere alla pari con le migliori formazioni del lotto.

Nella giornata di martedì c’è stato invece spazio per la festa conclusiva: un appuntamento conviviale all’insegna di giochi e musica, per coronare nel miglior modo possibile la conclusione di un lungo e gratificante anno agonistico ricco di allenamenti, partite, iniziative solidali, nuovi incontri e nuove amicizie. Ed al di là dell’aspetto squisitamente sportivo, è proprio il lavoro svolto rafforzando il connubio tra sport e sociale, ponendo sempre in primo piano valori come la solidarietà e l’inclusione, a costituire il vero successo. Che si configura come tale guardando all’entusiasmo ed a numeri in crescita, tanto da identificare l’Ancona Respect come realtà di primo livello nel panorama locale e non solo. Ora spazio alle vacanze, con gli allenamenti che riprenderanno l’ultima settimana di agosto. Ma il club è già al lavoro per cominciare a pianificare la prossima stagione.