Ultimi exploit per l'Ancona Respect, al termine di un 2022 da incorniciare

Tempo di sosta, e tempo di bilanci di fine anno per l’Ancona Respect, che sta per mandare in archivio l’anno 2022 all’insegna delle soddisfazioni, e dei passi in avanti fatti nel progetto sostenuto da un sodalizio che ha fatto di inclusione e socialità il suo manifesto. C’è stato, nello scorso week-end, ancora spazio per il calcio giocato, con gli impegni delle biancorosse nei campionati di categoria, dalla prima squadra a quelle del settore giovanile. Per la formazione che difende i colori dell’Ancona Respect nel torneo di Eccellenza, è arrivato il pareggio a reti inviolate in quel di Civitanova Marche, in una sfida disputata a ranghi ridotti per via delle assenze: uno 0-0 che consente alle doriche di concludere sul gradino più basso del podio la Coppa Marche, traguardo non sufficiente però ad accedere alla finalissima ma comunque di assoluto rilievo.

Straripanti i successi che hanno invece visto come protagonisti i gruppi del vivaio. Partenza del fine settimana col botto grazie al rotondo 7-0 con cui, al “Dorico”, le ragazze dell’Under 15 si sono imposte sulla Jesina B. Nella suggestiva cornice del “Gaetano Bonolis” di Teramo, l’Under 17 non ha tremato cogliendo una bellissima affermazione contro le padrone di casa: il punteggio si sblocca con la perla di Martelli su punizione, 2-0 che porta la firma di Angelini – new entry in rosa – a bersaglio in mezza rovesciata e 3-0 finale con la conclusione vincente di Fatima Mekkaoui. A margine del confronto, il saluto delle ragazze a Jennifer Dubbini, che per motivi di studio dovrà temporaneamente interrompere la sua attività con il gruppo. La quasi totalità delle tesserate del club ha poi presenziato lunedì alla bellissima festa alla Figc dell’Ac Ancona, rappresentando di fatto la parte in...rosa del sodalizio biancorosso. Prima di chiudere l’agenda del 2022, altri due appuntamenti: questo pomeriggio alle 18.30 il match dell’Under 17 contro il Chieti al “Dorico”, domani alle 17 l’Under 15 sfiderà invece l’Ascoli nel derby.