Ancona Respect, esordio con goleada per mister Mengarelli

Il rientro in campo nel week-end delle formazioni dell’Ancona Respect avviene al termine di una settimana movimentata, caratterizzata dalle dimissioni del tecnico della prima squadra Zacconi e del suo vice Galdenzi. Decisione che ha portato il club dorico a promuovere sulla panchina della formazione militante nel torneo di Eccellenza Gianluca Mengarelli, in possesso dell’abilitazione Uefa B e già mister della squadra Under 12. Dopo aver diretto l’allenamento di venerdì, il nuovo tecnico ha esordito nel match che ha visto le biancorosse superare con un punteggio tennistico la Vis Civitanova: la gara ha visto Micheloni nei panni di mattatrice con una tripletta, con la doppietta di Campanella (a segno anche su rigore) ed il timbro della solita Gladis Mbachuwku a legittimare la supremazia nel 6-0 finale.

Lo scorso week-end ha visto invece la squadra Under 10 osservare un turno di riposo, mentre sono scese regolarmente in campo l’Under 12, battuta 4-1 tra le mura amiche dall’Ascoli e l’Under 15, piegata 6-2 dalla Jesina. Il programma degli incontri del club biancorosso si era aperto sabato con la sconfitta di misura dell’Under 17 a cui non è bastata un’ottima prestazione per evitare lo 0-1 contro la Yfit Macerata. Una battuta d’arresto frutto delle tante occasioni da rete non capitalizzate, tra cui anche un penalty fallito al 30’ della ripresa da Negozi. Da segnalre, prima del fischio d’inizio, il bel gesto dell’allenatore del San Marino, Emanuele Iencinella – per tante stagioni tecnico della Jesina Femminile – che ha portato e consegnato ad Elizabeth (qui la vicenda che la riguarda) la maglia numero 1 della squadra biancazzurra militante nel campionato di serie B femminile.