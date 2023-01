Ancona Respect, prima vittoria nel campionato di Eccellenza

Epiloghi...invertiti per Under 17 e prima squadra dell’Ancona Respect al termine della penultima tornata di incontri prevista dal mese di gennaio. Mentre la formazione giovanile, reduce dal 3-1 dello scorso turno contro Macerata, si è arresa contro la Recanatese in un incontro valevole per la quinta giornata di ritorno, le ragazze che partecipano al campionato di Eccellenza hanno riscatto il passo falso dell’esordio contro la Vis Pesaro calando il tris contro la Mandolesi.

L’ottima partenza della formazione Under 17 di mister Abram nel match del “Dorico” contro le giallorosse aveva lasciato presagire ben altra conclusione: subito in rete Yasmin Mekkaoui, vicinissima anche il raddoppio, e gara condotta fino al 15’ del secondo tempo. Poi il pareggio della Recanatese ed il crollo, complice anche la stanchezza figlia di un calendario molto compresso, che ha portato le doriche a disputare la sesta partita in appena diciotto giorni. Il 5-1 finale è una punizione comunque molto severa alla luce di quanto fatto vedere in quasi un tempo e mezzo della squadra anconetana, che ora è attesa dalla partita contro le pari età del Pescara.

Bottino pieno invece per la prima squadra, che a Porto San Giorgio ha fornito una prestazione autoritaria e superato la Mandolesi col punteggio di 3-0. Gara che si è subito incamminata su binari favorevoli all’Ancona Respect, in un primo segmento di incontro disputato praticamente ad una porta. A spingere le doriche al successo la doppietta di Campanella ed il gol di Micheloni, entrambe a segno anche nella scorsa giornata contro la Vis. La possibilità di dare continuità al successo del “Luca Pelloni” arriverà nel week-end, quando al Dorico si presenterà la Civitanovese.