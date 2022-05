Ancona Respect, weekend con tanti gol e tantissimo fair-play

Il fine settimana dell’Ancona Respect si consuma tra una scorpacciata di gol ed un bellissimo momento di convivialità, che ha caratterizzato il post partita del match giocato dalla formazione Under 15. Andando con ordine, il campionato di Eccellenza ha fatto registrare la larghissima vittoria delle doriche, che in un incontro valevole per l’ottava giornata hanno “passeggiato” superando i Sibillini United, fanalino di coda in classifica, con un 13-0 finale. Cinque le reti siglate da Gladys Mbachukwu, al vertice della classifica marcatori del torneo, quattro centri invece per Gioia Pesaresi. Per effetto della sconfitta della capolista Vis, per mano della Sambenedettese, la graduatoria a due giornate dalla fine si è così ricompattata: le pesaresi restano al comando a 18 punti, e riceveranno ora la visita della Yfit Macerata, distante una lunghezza. Ed a rendere determinante il prossimo turno c’è anche, quindi, il match di San Benedetto del Tronto che vedrà l’Ancona Respect impegnata sul campo delle rossoblu, con entrambe le squadre appaiate a 16 punti.

Esordio con sconfitta, invece, per la formazione Under 15 nella giornata inaugurale del campionato “Giovanissime”. Le biancorosse sono state sconfitte 3-2 dall’Ascoli, in un confronto che ha fatto registrare una splendida cornice di pubblico, tra cori, tamburi e fumogeni, Decisivo, nell’economia del risultato finale, la rete realizzata dalla formazione picena nei minuti conclusivi della sfida. Bellissimo, a margine dell’incontro, il “terzo tempo” di stampo rugbistico, che ha visto le due formazioni con le rispettive dirigenze insieme al buffet organizzato al termine dell’incontro. Al di là della storica rivalità che da sempre contrassegna le due realtà del calcio regionale, un’iniziativa che rimarca fair-play ed aggregazione, da sempre alla base dell’attività del club anconetano.

Infine, grande soddisfazione per l’Ancona Respect Under 10, che nel campionato di categoria ha conquistato un prestigioso successo battendo la Jesina 2-1, a completare un weekend all’insegna di sport e amicizia.