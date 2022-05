Ancona Respect, bilancio in...pareggio in un caldo fine settimana

Una vittoria ed una sconfitta nel bilancio di un caldissimo week-end per l’Ancona Respect, in un torneo di Eccellenza che sta vedendo la regular season volgere al termine ed un Campionato “Giovanissime” che al contrario sta entrando nel vivo. La prima squadra è stata protagonista di un match scoppiettante sul campo della Sambenedettese: una sfida che ha confermato le qualità delle due formazioni, in quello che aveva alla vigilia assunto i contorni di autentico spareggio per la seconda piazza, dietro alla capolista Vis Pesaro (che si è imposta 4-3 nell’altro big match di giornata, contro la Yfit Macerata).

Alla fine, il successo è andato alle padrone di casa, con il punteggio di 5-4: alle doriche non è bastata la tripletta di Yasmine Martelli ed il primo gol stagionale su azione di Veronica Antonucci. Splendida la rimonta della biancorosse, sotto 4-2 ad inizio ripresa ma capaci di risalire sino al 4-4, per poi subire la rete decisiva senza riuscire – nell’arrembaggio finale – a raddrizzare nuovamente l’incontro. L’Ancona Respect resta così al quarto posto in graduatoria, ad una lunghezza dal gradino più basso del podio (occupato da Macerata) ed a tre dalla seconda piazza dove staziona proprio la Sambenedettese. In occasione del turno conclusivo, la formazione anconetana ospiterà la capolista Pesaro, al vertice della classifica con 21 punti, divenendo così arbitro della volata per la prima piazza e con la voglia di vendicare la netta sconfitta dell’andata patita sul campo della Vis.

Prontissimo riscatto, invece, per l’Under 15, che dopo il passo falso contro l’Ascoli della scorsa settimana si è rifatta vincendo 2-0 a Pesaro, grazie alla doppietta di Romano. Prossimo impegno previsto dal calendario al cospetto del Fano, capolista del Girone A del Campionato Giovanissime con dodici reti realizzate nelle prime due sfide disputate. Una bella occasione per testare i progressi sin qui fatti, al cospetto di una delle realtà di punta del torneo.