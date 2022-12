Ancona Respect, fari puntati sul derbyssimo di domenica contro l'Ascoli

Il mese di dicembre, che concluderà il 2022 e porterà allo stop delle attività agonistiche per le festività natalizie, si apre per l’Ancona Respect con le buone notizie arrivate dai match che hanno visto come protagoniste le formazioni più giovani, e le sconfitte di Under 17 e prima squadra al termine di incontri equilibrati e particolarmente combattuti. Mentre le piccole atlete sotto gli otto anni proseguono nel progetto Uefa Playmakers già avviato con successo nelle scorse settimane, la squadra Under 10 fa registrare una bella prestazione contro le pari età della Mandolesi. Affermazione ricche di gol sono quelle invece ottenute dall’Under 12 (4-0 sul campo del Montelupone) e dall’Under 15 che si impone con un rotondo 11-0 contro il Valdichienti.

Le note negative, tali solo per l’epilogo degli incontri, arrivano dall’Under 17 e dalla prima squadra, che incappano entrambe in una sconfitta per 5-3 al termine di partite abbondanti di reti ed emozioni. L’Under 17 affronta il quotato Pescara con grinta e determinazione giocando una partita di grande generosità: determinante l’affondo finale delle abruzzesi, che sul punteggio di 3-3 al 76’ realizzano la quarta rete e puniscono il forcing conclusivo delle doriche timbrando in contropiede il 5-3 che fa calare il sipario sul confronto. La prima squadra, impegnata contro il Vis Pesaro, scende invece in campo troppo tesa e già alla mezz'ora si trova sotto di 4 gol. La reazione nel secondo tempo prende forma con la doppietta di Campanella, ma la pesaresi trovano il 5-2 che mette la parola fine al match, con la punizione di Perini che fissa il risultato sul definitivo 3-5.

Agenda del fine settimana un po’ meno piena vista la sosta imposta dal calendario per le Under 10 e le Under 12. L’Under 15 farà visita alla Recanatese, mentre l’Under 17 sarà di scena a Jesi. Ma i riflettori saranno in particolar modo sulla prima squadra, che cerca il pronto riscatto nel derbyssimo contro l’Ascoli, sfida valevole per la Coppa Marche femminile in programma domenica mattina al “Dorico” con inizio alle 10,30.