Ancona Respect premiata in Comune per la vittoria nella Coppa Disciplina

Il week-end appena trascorso è stato ricco di impegni per l’Ancona Respect, attesa ora da un importante appuntamento nel corso del quale riceverà un importante riconoscimento dal Comune di Ancona. In merito al calcio giocato, il fine settimana andato in archivio ha regalato all’Under 17 un severo test con le pari età della Recanatese. L’allenamento congiunto ha visto le biancorosse accusare una partenza ad handicap, incassando due reti nell’arco dei primi venti minuti su altrettante azioni di contropiede. Dopo un primo tempo sottotono, le doriche si sono riscattate in una seconda frazione che le ha viste accorciate le distanze con Martelli, sfiorare in un paio di circostanze il gol del pareggio prima di incassare nelle battute conclusive le due reti che hanno fissato il risultato sul 2-1 conclusivo.

Larga affermazione, invece, per la prima squadra, che si è misurata in amichevole contro la Polisportiva Mandolesi. L’Ancona Respect ha timbrato sette reti con le doppiette di Mbachukwu e Campanella ed i gol di Prosperi, Felicioni e Biagioli, ma al di là del punteggio largo il match ha assunto le sembianze di incoraggiante prestazione collettiva in vista dell’imminente avvio di stagione. Venerdì sarà invece un giorno speciale per il club anconetano: la formazione Under 15, che la scorsa stagione ha partecipato al Campionato Nazionale di categoria, e la prima squadra protagonista nel torneo di Eccellenza hanno infatti ottenuto entrambe il Premio “Fair Play”. Alle ore 16,30 le ragazze saranno dunque ricevute in Comune nell’ambito di una cerimonia nel corso della quale verranno premiate per la vittoria in questa Coppa Disciplina, riconoscimento che avvalora ulteriormente il lavoro svolto dal sodalizio biancorosso sia dal punto di vista sportivo, che nell’ambito sociale.