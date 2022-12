Ancona Respect, poker per la prima squadra e cinquina per l'Under 15

Le feste di Natale, in casa Ancona Respect, possono attendere. Ancora numerosi gli appuntamento che attendono le squadre biancorosse, impegnate nel vari campionati giovanili e nel torneo di Eccellenza regionale. A partire da giovedì pomeriggio, con la squadra Under 17 che sarà di scena al Dorico contro le pari età della Jesina, nel recupero del match di sabato scorso in programma a Monsano, rinviato per impraticabilità di campo, a cui farà seguito la sfida di domenica mattina con la trasferta di Teramo. Giovedì calerà anche il sipario, dopo il penultimo appuntamento di lunedì 12, sulla prima fase del progetto Uefa Playmakers, che ha visto protagonisti i gruppi delle atlete più piccole del sodalizio dorico.

Sabato scorso sono però anche arrivate grandi soddisfazioni dagli impegni agonistici: brilla infatti il rotondo 5-1 della squadra Under 15 nel confronto con la Recanatese. Un’affermazione che ha permesso all’Ancona Respect di raggiungere il secondo posto nella classifica del girone, preludio all’incontro di sabato, quando le doriche riceveranno la visita della Jesina. Week-end estremamente positivo anche per la prima squadra, che fa suo il derbyssimo contro l’Ascoli, battuto con un netto 4-1: sugli scudi Gladis Mbachukwu, protagonista assoluta del match con una tripletta, a cui va aggiunta la rete di Campanella. Prossimo impegno in calendario domenica, con la partita valevole per la Coppa di categoria in programma a Civitanova.