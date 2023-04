Ancona Respect, è un derby...tennistico: 6-2 all'Ascoli

Calcio da intendersi non solo come disciplina agonistica, ma anche come mezzo per incentivare la solidarietà. E nel suo lavoro volto a promuovere inclusione e socialità, cardine dell’attività del club, l’Ancona Respect ha risposto presente all’invito rivolto dallo IOM alle società sportive del territorio, al fine di stipulare un patto di amicizia e collaborazione. Il sodalizio biancorosso ha così aderito alla campagna di sostegno in favore dell’Istituto Oncologico Marchigiano, chiamata “Atleti al tuo fianco”, assieme ad altri sodalizi come l’Ancona Calcio, il Campetto Basket ed il Rugby Falconara. A dirigenti ed allenatori è stato dato uno striscione da affiggere negli impianti in occasione di allenamenti e gare ufficiali.

Sul versante...agonistico, l’Ancona Respect è reduce da un altro week-end denso di impegni, cominciato con il triangolare valevole per la Danone Cup – organizzato al “Dorico” – che ha visto l’Under 12 scendere in campo contro Ascoli e Jesina, che si sono imposte con punteggio rispettivamente di 6-2 e 5-3. Ma la soddisfazione più grande è arrivata con la bella affermazione della prima squadra, militante nel torneo di Eccellenza, che con un rotondo 6-2 ha fatto suo il derby proprio contro le picene blindando il terzo posto. Gara che si mette subito in discesa per la squadra biancorossa, che grazie alla rete di Yasmine Mekkaoui e due autoreti chiude la prima frazione avanti 3-0. Dopo le reti di Gladis Mbachukwu e Prosperi, che hanno ulteriormente arrotondato il punteggio, le bianconere hanno accorciato le distanze realizzando due gol, quindi nel finale è stata Yasmin Irhoudane a chiudere i conti fissando il risultato sul 6-2 conclusivo per la soddisfazione di tutto lo staff e del numeroso pubblico presente.