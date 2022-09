Ancona Respect, amichevoli di lusso per testare i progressi

L’Ancona Respect alza l’asticella delle difficoltà in questo precampionato, scegliendo avversarie di grande valore per testare i progressi sin qui fatti in sede di preparazione e per proseguire nel percorso di crescita. La scorsa settimana la formazione Under 17 è scesa in campo con le pari età della Jesina, un allenamento congiunto che è terminato 5-3 in favore delle leoncelle al termine di un confronto equilibrato e divertente. Poi, nel week-end, le ragazze di mister Alessio Abram hanno ospitato la squadra giovanile del Frosinone Calcio, realtà di spicco nel panorama dei vivai in terra laziale, che partecipa al campionato di categoria misurandosi con club del calibro di Lazio e Roma. La sconfitta per 8-0 rimarca il divario in termini tecnici tra le due compagini, ma c’è rammarico per le biancorosse considerando l’elevata mole di palle gol create ma non concretizzate.

La giornata di sabato ha invece visto la prima squadra, che parteciperà al torneo di Eccellenza, misurarsi in trasferta con la “Primavera” del San Marino, squadra inserita nel Gruppo 1 del campionato Primavera nazionale. La sfida è stata condizionata da una partenza lenta dell’Ancona Respect, complici i carichi di lavoro fisico che caratterizzano la prima parte della preparazione. Al di là del passivo (la gara si è conclusa col punteggio di 8-0) le biancorosse hanno disputato un ottimo secondo tempo, dimostrando di essere sulla strada giusta in previsione dell’inizio ufficiale della stagione, previsto per ottobre.