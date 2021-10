L’Ancona a Reggio Emilia con oltre quattrocento tifosi: serata di gala al Mapei

Un’autentica serata di gala, come da tempo non la viveva. Vuole godersela fino in fondo l’Ancona che stasera, ore 21 il calcio d’inizio, sarà di scena al Mapei Stadium contro la Reggiana capolista. Due punti separano i dorici secondi dai primi della classe, due punti che rendono ancor più affascinante il match odierno che richiamerà quasi 6000 spettatori nell’impianto, denominato anche “Città del Tricolore”, che ospita le partite della Nazionale italiana del CT Roberto Mancini. Tra questi spiccano gli straordinari 414 sostenitori anconetani che, nonostante l’infrasettimanale, non hanno voluto far mancare il proprio sostegno all’undici di Gianluca Colavitto. Un undici che non differirà, almeno inizialmente, da quello che ha superato il Montevarchi nell’ultimo turno casalingo e che potrà contare, dalla panchina, sulle presenze degli esperti Moretti, Sereni e Papa. Ancora out Delcarro (che ha comunque svolto tutta la rifinitura con la squadra e che è quindi pronto al rientro) e Ruani.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGIANA (3-4-1-2): 1 Voltolini; 16 Luciani, 4 Rozzio (Cap.), 6 Camigliano; 44 Guglielmotti, 8 Cigarini, 88 Sciaudone, 24 Anastasio; 94 Lanini; 30 Zamparo, 7 Rosafio All. Diana A disp: 12 Marconi, 9 Scappini, 10 Sorrentino, 14 Chiesa, 23 Laezza, 17 Libutti, 21 Radrezza, 5 Rossi, 96 Muroni, 11 Neglia

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari (Cap.), 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 23 D’Eramo; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 21 Del Sole All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 16 Farabegoli, 28 Maurizii, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce, 17 Moretti, 10 Sereni, 27 Papa

Orario: 21.00

Stadio: Mapei Stadium

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Perenzoni di Rovereto