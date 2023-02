Scattata la prevendita per Ancona-Reggiana. Simonetti: «Entusiasmo e fiducia»

Negli occhi ancora la prodezza di Melchiorri, decisiva per il successo sul campo del Montevarchi, ed all’orizzonte la sfida di sabato che vedrà l’Ancona impegnata contro la Reggiana capolista, sconfitta l’ultima volta esattamente tre mesi fa nel match casalingo di Coppa Italia contro il Pontedera. Un match per cui è lecito attendersi la grande risposta della città dorica, e per cui è già scattata la prevendita dei biglietti. Parallelamente all’affermazione nell’incontro di martedì pomeriggio, c’è da registrare la chiusura del mercato invernale, con l’ultima operazione conclusa dalla dirigenza dorica relativa all’uscita di Alessandro Bianconi, che concluderà la stagione corrente al Lecco.

Tra i protagonisti dell’ultima gara dell’Ancona, vinta al “Brilli Peri”, c’è Pier Luigi Simonetti. Autore di una partita importante, caratterizzata da corsa, generosità, mille palloni recuperati, e un passaggio geniale per il gol dell’uno a zero. Un’imbucata da leccarsi i baffi che, in parte, funge anche da risarcimento per le tante occasioni avute a disposizione che non hanno avuto l’upgrade a gol per via della sfortuna. «E’ vero – conferma – perché tra pali, traverse e parate del portiere, non sono riuscito ad esultare come avrei voluto, però mi sto avvicinando sempre di più al successo personale. Ad ogni modo, l’assist che ha permesso a Moretti di segnare mi gratifica moltissimo. E’ molto bello giocare per la squadra, questa è la cosa che più conta». E contano, parecchio, anche i tre punti messi in cassaforte dai dorici, buoni per staccare il Gubbio in classifica – gli umbri, quinti, sono ora a -5 – e presentarsi in fiducia al big match contro la Reggiana.

«Ci aspettavamo una gara non semplice – ha detto Simonetti analizzando la partita in terra toscana – in particolare per il gioco. Il Montevarchi veniva da un momento difficile, con il desiderio di risalire la classifica per posizionarsi in acque più sicure. E’ stato più difficile palleggiare, essere più “puliti” in mezzo al campo. Per come sono andate le cose quelli di ieri sono tre punti preziosi, bellissimi, che lasciano il segno. E’ stata una vittoria di carattere: non era facile reagire dopo aver subito il gol del pareggio, in dieci oltretutto. Poi c’è stata la prodezza di Melchiorri su cui c’è veramente poco da aggiungere. Una rete stupenda che ci accompagna alla sfida casalinga con la Reggiana con tanto entusiasmo».