Ancona, fatti bella: arriva la capolista Reggiana

Il match di andata si era concluso tra i rimpianti, con una sconfitta maturata a seguito di un autogol, con un Vitali sostanzialmente inoperoso ed il suo dirimpettaio Turk a prendersi tanti applausi ed il simbolico premio di Mvp della partita. Da ottobre 2022 è passata davvero parecchia acqua sotto i ponti, con l’Ancona che in questo primo scorcio di nuovo anno sta tenendo il passo delle migliori (l’ultimo passo falso risale a quasi due mesi fa a Rimini) ed ha agganciato il plotoncino di testa. E cerca la definitiva consacrazione di “big” in questa sfida di ritorno, che la mette di fronte alla Reggiana capolista indiscussa del Girone B e costituisce anche il testa a testa tra due delle prime sei squadre dell’intera categoria per numero di reti realizzate (42 per gli ospiti, terzi, e 39 per i dorici sesti).

Sulla capolista, poco da aggiungere a ciò che la classifica ed il recente cammino pongono sotto gli occhi di tutti. Analizzando le ultime dodici uscite, sono ben 34 punti i punti messi in cassaforte dalla corazzata granata, con l’unico pareggio arrivato tra le mura amiche con l’Olbia: in campionato la “Regia” non perde praticamente da tre mesi e mezzo, cioè dal passo falso di metà ottobre nel derby contro il Cesena. Se nel conteggio va ricompresa la Coppa Italia, i mesi di imbattibilità scendono a tre, con lo 0-1 interno del secondo turno contro il Pontedera. E la Reggiana ha peraltro ulteriormente puntellato la rosa in questo mercato invernale, che ha visto la dirigenza mettere a disposizione di mister Diana il centrocampista laziale Vallocchia (dal Cosenza in B, con cui ha collezionato undici presenze), il terzino Riccardo Fiamozzi e l’esterno offensivo Christian Capone, unico dei tre ad essere finora stato utilizzato dall’inizio nel 3-0 sul campo del Tavarnelle.

Per questo primo, importantissimo impegno casalingo del mese di febbraio (al quale faranno seguito le visite al “Del Conero” di Olbia ed Entella), mister Colavitto dovrà fare a meno di Mezzoni e Mondonico, appiedati dal giudice sportivo. Tra le ipotesi maggiormente accreditate, quella della coppia centrale formata da De Santis e Camigliano con Barnabà e Martina (favorito su Brogni) come esterni bassi a completare la difesa, mentre a centrocampo Gatto dovrebbe essere affiancato da Prezioso e Simonetti con Basso e Paolucci come alternative. In avanti, si profila il tridente composto da Petrella, Moretti e Melchiorri: dalla panchina Lombardi, Mattioli ed Alberto Spagnoli ormai in rampa di lancio per ritornare a dare full-time il suo contributo. Il fischio d’inizio verrà dato alle 17.30 di domani, sabato 4 febbraio, dal signor Claudio Panetella di Bari, che si avvarrà della collaborazione di Veronica Martinelli di Seregno e Stefano Camilli di Foligno, con Emanuele Frascaro di Firenze quarto ufficiale.