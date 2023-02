Ancona, parla il d.s. Micciola: «Vincere aiuta a vincere»

Come anticipato da mister Colavitto, su precisa volontà del gruppo (che ha declinato l’offerta del giorno supplementare di riposo, messo in...palio dal tecnico in caso di successo con la capolista), l’Ancona è tornata al lavoro al “Paolinelli” con in tasca i tre punti conquistati contro la Reggiana. A tornare sul match del “Del Conero” e sul momento positivo che la formazione biancorossa sta attraversando è stato Francesco Micciola, direttore dell’area tecnica dell’Ancona, nel corso della conferenza stampa post allenamento nel corso della quale ha svelato anche qualche retroscena dell’ultima sessione di mercato.

«I nuovi innesti ci stanno dando una grossa mano, vincere aiuta a vincere. Devo ringraziare il nostro Presidente Tony Tiong e gli amministratori della società per il supporto che mi hanno dato nell’ultimo periodo. Alle spalle c’è una grossa piazza, negli ultimi anni i tifosi hanno sofferto moltissimo, e faa piacere averli visti felici e numerosi. I tifosi volevano un nome di grido, Melchiorri era il profilo giusto per elevare il livello: mi ha colpito fin da subito, sono state giornate tanto intense, la differenza l’ha fatta lui. Mi ha convinto l’aspetto motivazionale, è un ragazzo con dei valori. Sognavo una partenza così lanciata, ma ricordiamoci che oltre a Melchiorri c’è un gruppo che sta lavorando bene da questa estate. Un collettivo che merita assoluto rispetto».

Micciola si sofferma su tutte le operazioni in entrata ed in uscita. «Camigliano? Cercavamo un difensore mancino, dopo una valutazione attenta la scelta è ricaduta su di lui. Basso? Lo seguo da un anno, è un centrocampista che sposa bene il gioco del nostro allenatore. Dopo il brutto infortunio capitato a D’Eramo, non potevano non intervenire. Per ciò che concerne le uscite, abbiamo cercato di accontentare quei ragazzi che chiedevano più spazio: Berardi voleva giocare con maggiore continuità, così come Bianconi». Durante la chiacchierata si è parlato anche di Merola («Era un profilo che volevamo ad Ancona, un elemento di prospettiva. Adesso siamo concentrati sul presente, al futuro ci penseremo quando sarà il momento») ed ovviamente del prossimo impegno di campionato, che vedrà i dorici di scena a Fermo: «Contro la Reggiana è stata una bellissima partita, ma ormai è passata. Dobbiamo resettare completamente ciò che è stato fatto, pensando alla gara di Fermo».