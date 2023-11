Verso Ancona-Recanatese, Colavitto: «Daremo il massimo per tornare a fare punti»

Il tour dell’Ancona contro le formazioni più in forma del girone prosegue. Dopo il Perugia – arrivato imbattuto al “Del Conero” – e la capolista Torres, è la volta della Recanatese, che a suon di risultati importanti ha scalato la graduatoria fino ad arrivare vicino al podio del Girone B. La squadra dorica è intenzionata a voltare pagina, dopo il k.o. in Sardegna sul quale l’allenatore Gianluca Colavitto è voluto tornare nella conferenza stampa pre-derby. «In settimana abbiamo analizzato bene la partita con la Torres – commenta il mister biancorosso – visto le cose positive e quelle che non sono andate. Nel primo tempo la squadra ha tenuto il campo e ha fatto quello che doveva fare, ma siamo mancati quando dovevamo far male, peccando in fase di finalizzazione. Pur dando tutto, siamo stati un po’ troppo timidi, ma stiamo lavorando per cercare di migliorare questo aspetto. Mi auguro che questa sconfitta ci sia servita».

Nel presentare la sfida contro la Recanatese, il tecnico non manca di tessere le lodi del gruppo giallorosso, soffermandosi sul suo tandem d’attacco. «Come ho sempre detto – dice Colavitto – si va in campo per cercare il massimo: abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi, e dovremo mettere in campo tutta la nostra voglia di tornare a fare punti. Troviamo una squadra in fiducia, che sta attraversando un ottimo momento. Sbaffo? E’ un elemento di enorme intelligenza calcistica, che va a impegnare quelle zone di campo dove l’avversario ha difficoltà a prenderti. Può sempre creare quel qualcosa che non ti aspetti, in virtù delle sue grandi qualità. Per quanto riguarda Melchiorri, mi fa piacere rivederlo e sono felice di averlo allenato. Ho apprezzato le abilità tecniche, ma prima le qualità umane del ragazzo, che non si discutono. Spero che smetta più tardi possibile, poi secondo me sarà una risorsa per il mondo del calcio. L’anno scorso ho parlato con lui sulla possibilità di diventare allenatore in futuro, sicuramente farà del bene al calcio: uomini come Melchiorri servono, gli auguro le più grandi fortune».

In merito alla formazione che scenderà in campo, Colavitto parla delle condizioni di Peli e quelle di un D’Eramo che tra non molto potrebbe ricominciare a fornire il proprio apporto alla causa biancorossa. «Peli non è proprio al 100%, il problemino alla caviglia c’è e non si risolve dalla sera alla mattina. Dopo la rifinitura scioglierò gli ultimi dubbi, tra cui questo, mentre non so ancora quando riavrò a disposizione D’Eramo. Ha avuto un infortunio gravissimo per un calciatore, mi fa piacere vederlo ristabilito: sta facendo quasi tutto, presto tornerà anche a giocare le partitelle ed a fare lavori dove ci sono contrasti con i compagni».