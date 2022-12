Ancona, che scorpacciata: Recanatese stesa con una quaterna

L’Ancona sceglie una scorpacciata di reti per congedarsi dai suoi tifosi in vista dalla pausa invernale. Quattro centri al “Del Conero” (buoni per rimettere i dorici in prima posizione nella classifica dei gol fatti) sono un gran bel regalo di Natale per chi è accorso allo stadio, in quello che costituiva il penultimo appuntamento del 2022. Specie se messi nel pallottoliere di un derby, come quello previsto dal calendario contro la Recanatese: sfida che la formazione di mister Colavitto ha avuto il merito di rendere agevole grazie alla doppietta iniziale, che ha spianato non poco la strada ai dorici. Bravi, nel prosieguo, a controllare gli ospiti e persino ad arrotondare il punteggio nei secondi 45’, seppur in inferiorità numerica per un evitabile cartellino rosso che rappresenta la macchia su un vestito altrimenti immacolato.

La partenza dei biancorossi è lanciatissima, al punto da fruttare già al quinto minuto il gol dell’1-0: contatto in area tra Carpani e Simonetti, sanzionato dall’arbitro con il calcio di rigore. Dal dischetto Di Massimo, Bagheria risponde presente ma lo fa anche De Santis, che raccoglie la respinta dell’estremo difensore ospite sul rigore ed insacca in rete per il vantaggio dorico. Passano dieci minuti e l’Ancona piazza la stoccata numero due: ottima combinazione Di Massimo-Martina sulla fascia sinistra, che si conclude con il cross basso del terzino verso l'area avversaria, palla che termina a Lombardi il quale controlla e inquadra perfettamente la porta per il 2-0. La prima frazione scivola via senza ulteriori sussulti, coi padroni di casa accorti nel controllare senza concedere troppo agli ospiti colpiti due volte a freddo.

Nella ripresa, la Recanatese si affaccia dalle parti di Perucchini in avvio di tempo con Giampaolo (entrato all’intervallo) che alza troppo la mira su invito di Minicucci, ma sono ancora i dorici a colpire, peraltro dopo aver sfiorato il tris con Moretti. Al 63’ Di Massimo recupera un pallone sulla trequarti su un errore di Senigagliesi, e dopo essersi liberato di un avversario esplode un gran sinistro a giro imparabile confezionando il tris. E’, però, una gioia di breve durata, in quanto l’eccessiva esultanza, culminata levandosi la maglia, lo obbliga a raggiungere subito gli spogliatoi, per effetto dell’inevitabile ammonizione (la seconda, dopo quella del 7’ del primo tempo). La Recanatese prova ad approfittare dell’inferiorità numerica, ma è la traversa a negare il rete della bandiera a Giampaolo, mentre Carpani poco dopo non ha fortuna e si vede deviare la conclusione in angolo. La quaterna arriva grazie alla perla di D’Eramo, subentrato in corso d’opera: al minuto 81 punizione deliziosa, con la palla che sbatte sulla traversa ed entra in rete per il gol del definitivo 4-0.

Il Tabellino:

ANCONA-RECANATESE 4-0 (2-0 p.t.)

ANCONA: Perucchini, Mezzoni (53’ Bianconi), Mondonico, De Santis (76’ Pecci), Martina, Simonetti, Gatto (53’ Barnabà), Prezioso (53’ D’Eramo), Lombardi (76’ Mattioli), Moretti, Di Massimo. All. Colavitto

RECANATESE: Bagheria, Quacquarelli (64’ Zammarchi), Minicucci (57’ Ferretti), Carpani, Sbaffo, Senigagliesi, Ferrante, Morrone (46’ Giampaolo), Raparo (46’ Alfieri), Marafini, Somma (70’ Longobardi). All. G. Pagliari

ARBITRO: Di Graci (Como)

ASSISTENTI: Vettorel (Latina), Moroni (Treviglio)

RETI: 5’ De Santis, 14’ Lombardi, 63’ Di Massimo, 81’ D’Eramo