Ancona, pubblicati gli orari delle ultime nove giornate: altre tre le notturne

La Lega Pro ha reso noto gli orari delle ultime nove giornate di regular season che vanno così ad aggiungersi a quelli già calendarizzati in passato. Il derby Fermana-Ancona si giocherà domenica 6/3 alle 17.30 al Recchioni. Il sabato successivo (12/3) match casalingo con la Viterbese alle 17.30. Tre giorni dopo infrasettimanale (il 15/3 alle 21) nella tana dell’Entella per i dorici per poi tornare al Del Conero sabato 19/3 alle 17.30 con la Carrarese. Il big match di Modena si giocherà lunedì 28 marzo alle 21 al Braglia mentre Ancona-Gubbio segnerà il ritorno (seppur breve) alla domenica il 3 aprile alle 14.30. Trasferta a Siena sabato 9 aprile alle 17.30 per poi chiudere con il Teramo al Del Conero (14 aprile ore 21) e con la Vis Pesaro in trasferta sabato 23 aprile alle 17.30

Intanto per la sfida di mercoledì 16 febbraio con il Cesena alle 21.00, la società dorica ha già attivato la prevendita sui canali Diyticket (sia online sia nei punti vendita riportati sui canali social). In virtù della normativa vigente la capienza sarà ancora al 50% mentre dal 1 marzo tornerà al 75%. L’obiettivo, entro il 24/3 (data di Italia-Macedonia del Nord, semifinale playoff per il Qatar), è quello di raggiungere il massimo della capienza consentita.