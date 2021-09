Bum bum Moretti, l’Olbia va al tappeto: l’Ancona brinda al Del Conero

I biancorossi, nell’esordio casalingo in campionato, vendicano il ko di Pescara superando 2-1 i sardi. Una doppietta di Moretti regala i primi tre punti ai biancorossi. Inutile la rete di Ragatzu per gli ospiti. Tre gli espulsi della partita

E’ fortunata la prima casalinga per l’Ancona Matelica che, al Del Conero, piega 2-1 l’Olbia vendicando così la sconfitta nell’esordio in campionato con il Pescara. Di Federico Moretti (poi espulso) le due reti doriche. Inutile il 2-1 di Ragatzu per gli ospiti con tutte le marcature che sono state realizzate nella ripresa. Tre gli espulsi, nella fattispecie Palesi, Moretti e La Rosa. I dorici saranno di scena sabato prossimo, alle 17.30, a Grosseto. Da brividi nel prepartita l’esibizione canora di David Mazzoni, finalista a Italia Got Talent.

ANCONA MATELICA – OLBIA 2-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti (Dal 18st Bianconi), Di Renzo; D’Eramo (Dal 18st Iannoni), Papa (Dal 18st Gasperi), Delcarro; Del Sole (Dal 41st Rolfini), Moretti, Sereni (Dal 12st Faggioli) All. Colavitto

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini (Dal 18st Pisano); Lella (Dal 18st Chierico), Giandonato (Dal 30st La Rosa), Palesi; Biancu (Dal 30st Occhioni); Ragatzu, Udoh (Dal 30st Demarcus) All. Canzi

Arbitro: Baratta di Rossano

Reti: 7st e 20st Moretti, 23st Ragatzu

Note: Ammoniti D’Eramo, Papa, Giandonato, Udoh, Arboleda, Occhioni, Chierico; espulsi Palesi 8’st, Moretti 41’st e La Rosa 41st; angoli 8-2; recuperi 0’ + 6’; spettatori 1400 per un incasso di 11.056 euro