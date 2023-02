Ancona, Primavera k.o. in Toscana. Le squadre Under in campo nelle amichevoli

Disco rosso in Toscana per la Primavera di Valeriano Recchi, piegata di misura dal San Donato Tavarnelle al termine di una partita equilibrata, nella quale le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto fin dai primi minuti di gioco. La prima occasione del match è per il San Donato, con il portiere Perri bravo a respingere. Poi è salita in cattedra l’Ancona: Amico ha sciupato un contropiede mentre Benigni su punizione ha sfiorato l’incrocio dei pali. Ripresa all’insegna dell’incertezza, ma come accaduto con l’Andria al Dorico, al sessantaseiesimo, arriva la beffa. Dopo una prodezza di Perri, reattivo nel disinnescare un’iniziativa pericolosa dei locali deviando il pallone in calcio d’angolo, sul seguente corner Gorfini salta più in alto di tutti siglando la rete dell’1-0, risultato che non cambierà fino al triplice fischio.

«Contro il San Donato abbiamo disputato un’ottima gara – commenta mister Recchi – in linea con quelle fatte contro Taranto ed Andria. Identico anche il risultato (1-0), simile anche l’andamento degli incontri, molto combattute e con poche occasioni da ambo le parti. Paghiamo la solita disattenzione sulle palle inattive. Di positivo l’atteggiamento, la voglia messa in campo da tutti i ragazzi, anche da chi è subentrato che ha contribuito a mettere alle corde nell’ultima parte della gara i pur forti avversari». Prossimo impegno tra le mura amiche, contro il Giugliano che precede i dorici di quattro lunghezze in graduatoria.

Fine settimana all’insegna di gare amichevoli per le altre formazioni del vivaio: con la pausa nei rispettivi tornei, le compagini biancorosse ne hanno approfittato per svolgere dei test. L’Under 17 di Bilò ha impattato 1-1 con il Pescara, mentre l’Under 16 di Casaccia ha piegato la Fermana con un tennistico 6-4, dieci gol totali che lasciano più di uno spunto in vista dei prossimi match. Sconfitta l’Under 15 di Latini dal Pescara, mentre nel Girone 6 dei Campionati Under 14 ed Under 13 le squadre biancorosse sono state sconfitte 3-2 rispettivamente da Ternana e Pescara.