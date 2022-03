Ancona, scatta la prevendita per la trasferta di Fermo: 730 i biglietti per gli ospiti

La prevendita per il settore ospiti del Recchioni, in relazione a Fermana-Ancona di domenica alle 14.30, è scattata nel pomeriggio odierno (3 marzo) alle 16.00. Il prezzo dei biglietti riservati ai tifosi biancorossi sarà di 12 euro comprensivo dei diritti di prevendita. Il circuito circuito di riferimento sarà Vivaticket, sia online sia nei punti vendita autorizzati che si possono trovare sul sito ufficiale del club dorico. La prevendita dei 730 tagliandi (in virtù del 75% della capienza vigente) riservati alla tifoseria anconetana terminerà domani alle 19. Obbligatorio per accedere all’impianto il Super green pass, la certificazione riservata solo a vaccinati o guariti dal Covid, e la mascherina Ffp2. La Fermana, dal canto suo, ha invitato tutti i sostenitori a munirsi di biglietto cartaceo per agevolare la procedura d’ingresso all’impianto.

Intanto, ha fatto tappa allo stadio Del Conero di Ancona, in presenza dopo due anni, l’“Integrity Tour” della Lega Pro. Il progetto è nato per contrastare il match fixing, e più in generale tutti i tentativi di combine nel mondo del calcio, fornendo ai calciatori informazioni utili e strumenti per difendersi dalle frodi sportive. Ad incontrare i biancorossi, mister Gianluca Colavitto e la dg Roberta Nocelli erano presenti il segretario della Lega Pro Emanuele Paolucci, il responsabile Integrity Marcello Presilla e il referente dell’Assocalciatori per il centro Italia Andrea Fiumana.