Ancona, presentato il rendering del nuovo Centro Sportivo

La US Ancona ha presentato questo pomeriggio agli sponsor del club, il rendering del nuovo Centro Sportivo che sorgerà nei pressi dello Stadio Del Conero, in corrispondenza della linea ferroviaria. All’incontro erano presenti il Presidente del club biancorosso Tony Tiong, il socio Mauro Canil che seguirà in prima persona il progetto, gli amministratori Roberta Nocelli e Roberto Ripa e il consigliere Tonino Postacchini. Sono state mostrate tutte le tavole della nuova imponente struttura nei minimi dettagli. L’area ha un’estensione di 75.000 metri quadrati: 2.500 saranno riservati ai servizi. Dagli spogliatoi, agli spazi connessi all’attività agonistica. Entro il mese di marzo è prevista l’uscita del bando, successivamente i lavori, che, con buona probabilità, saranno suddivisi in tre step.

Nella prima fase saranno realizzati due campi, più un edificio a disposizione del settore giovanile. Nella seconda, gli altri due campi da gioco, più un edificio a disposizione della prima squadra. In ultimo, sarà costruita la zona dedicata alla foresteria e servizi. «E’ un progetto di grande valore – ha detto Tiong – l’emblema di una società che ha intenzioni serie. La nostra casa sorgerà non distante dallo Stadio nel pieno rispetto del bellissimo tratto ambientale, ricucendo il territorio e riservando grande attenzione ai particolari e ai percorsi. Spero di diventare sempre più forte». Durante la presentazione è intervenuto l’Amministratore delegato e Direttore generale, Roberta Nocelli. «Avevamo pensato di organizzare questo incontro durante le festività natalizie, ma non è stato possibile vista l’assenza del nostro Presidente. Oggi, abbiamo deciso di condividere con chi ci ha manifestato fin dal principio la sua fiducia i nostri programmi. Grazie a Tiong che ha scelto di investire nella nostra società, sulla città di Ancona e in generale sulle Marche».

La parola è poi passata a Lorenzo Renzi, ingegnere dell’omonimo studio che ha illustrato il progetto ai presenti. La chiosa è stata affidata a Mauro Canil: «La volontà di Tony, è la dimostrazione di quello che vuole fare ad Ancona. Dietro questo progetto ci sono tante cose. Dalla prima squadra, al vivaio. La linea è quella della continuità. L’obiettivo è quello di coinvolgere anche qualche imprenditore in più per supportare Tony. La costruzione del Centro Sportivo, favorirà un indotto economico per le aziende del territorio. La squadra di calcio è un industria, Ancona giorno dopo giorno sta diventando un riferimento. Tony mi ha incaricato di seguire il progetto passo dopo passo insieme all’ingegner Renzi, faremo di tutto per rispettare i tempi che ci siamo prefissati. Stiamo ridando vita ad un’area importante, sarà un capolavoro».