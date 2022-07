Prezioso prende per mano l’Ancona: «Insieme ci divertiremo, c’è voglia di fare cose importanti»

ANCONA- Sarà uno dei pilastri del nuovo centrocampo dell’Ancona. Lo sarà dopo una stagione alla Virtus Francavilla che lo ha consacrato in termini di affidabilità e rendimento tanto da convincere il direttore sportivo Francesco Micciola a puntare sin da subito su di lui. Francesco Mario Prezioso (’96) si è presentato (accompagnato dalla dg Roberta Nocelli nella consueta location dell’Hotel Palace del Conero) ai biancorossi, dopo essere stato ufficializzato all’inizio di giugno, mettendo subito in chiaro alcuni aspetti inequivocabili della sua personalità:

«Sono qui perché mi hanno prospettato un progetto ambizioso. Il direttore sportivo Francesco Micciola mi ha convinto nel giro di poco ad accettare. Questa è una piazza piena di storia, affascinante, calorosa con una tifoseria che sa trascinarti. Viene da un campionato di livello dove ha stupito tutti. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di mister Colavitto che è un tecnico che mi è sempre piaciuto per quello che sa trasmettere alle sue squadre». Scuola Napoli ma con un lungo passato di Serie C tra Modena, Vibonese, Bisceglie e Melfi (in mezzo anche una parentesi in B con il Cosenza), il nuovo mediano dorico ha già inquadrato la prossima stagione:

«Servono gruppo, lavoro e spogliatoio unito. Ecco, questo passaggio è determinante. Quando ognuno va nella stessa direzione, quando si fa una corsa in più per il compagno ed emerge la coesione allora le cose diventano più facili. Insieme ci divertiremo».