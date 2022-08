“Se puoi sognarlo, puoi farlo”: l’Ancona presenta il nuovo pullman ufficiale

ANCONA- Con un video pubblicato sui propri canali social, corredato dal motto “If you can dream it, you can do it”, l’Ancona ha presentato il suo nuovo pullman ufficiale che accompagnerà la squadra lungo tutta la stagione sportiva 2022-2023:

«"If you can dream it, you can do it". - Se puoi sognarlo, puoi farlo - Nasce così, come ogni altra cosa fatta sino ad oggi, per emozionarsi ed emozionare. Questo pullman girerà l'Italia portando con sé tutti i nostri sogni, le nostre speranze e perché no, il nostro amore per questi colori. È stato da brividi vederlo uscire dall'autorimessa. Ringrazio la Contram SPA per averci dato un mezzo in esclusiva, la Smack Creazioni Pubblicitarie per l'allestimento ed entrambe per averci dato la possibilità di realizzare, ancora una volta, un desiderio al quale tenevo in modo particolare. Forza US Ancona». Queste le parole della dg Roberta Nocelli.