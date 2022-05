Calciomercato Ancona, portiere ai dettagli: Perucchini vicinissimo ai biancorossi

ANCONA- Il portiere Filippo Perucchini, classe ’91 cresciuto nelle giovanili del Milan, ha detto sì all'Ancona. La società biancorossa dovrebbe (condizionale d’obbligo) aver incassato il parere affermativo del calciatore del Teramo che si appresta a diventare il primo rinforzo della stagione sportiva 2022-2023.

Le parti, in primis il direttore sportivo Francesco Micciola, dovranno sistemare ancora qualche dettaglio ma il grosso dell’operazione si avvia ad essere concluso positivamente. Resta da sciogliere il nodo sul secondo portiere. Michele Avella ha ancora un altro anno di contratto e l'Ancona non ha desiderio di venderlo. Per le ambizioni del calciatore, tuttavia, rimane difficile pensare che possa rimanere come dodicesimo. Qualora dovesse partire tornerebbe in auge la prospettiva di trattenere Leonardo Vitali che, altrimenti, saluterebbe.