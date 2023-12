L'Ancona prova al salire sul...Pontedera: dorici al "Del Conero" per il poker di vittorie interno

Il calendario di inizio dicembre prevede il ritorno in quella che, nelle ultime settimane, è stata la “casa dolce casa” dei dorici. Nove punti nelle ultime tre gare interne per l’Ancona, che proprio sfruttando i match disputati al “Del Conero” è riuscita a risollevarsi in graduatoria ed a stazionare in zone di classifica maggiormente tranquille. Prima di ospitare l’attesissimo derby con il Pescara, per i biancorossi c’è da disinnescare la mina vagante Pontedera. Impresa non semplice, perché i granata fuori casa sono imbattuti da quasi due mesi, e più in generale nelle ultime settimane hanno trovato quella continuità di risultati necessaria a collocarsi in zona play-off. Undici mesi fa, in occasione del primo match dell’anno solare 2023, i granata vennero maltrattati in riva all’Adriatico con un secco 3-0. In panchina, ora come allora, ci sono Colavitto e quel Canzi a cui Ancona evoca comunque ricordi felici: il 1° maggio 2022, sulla panchina dell’Olbia, ottenne infatti nelle Marche il 2-0 che permise alla formazione sarda di avanzare nei play-off estromettendo i dorici dagli spareggi promozione.

Ancona-Pontedera, le probabili formazioni

Gianluca Colavitto ripartirà con ogni probabilità dal consolidato undici proposto ultimamente, con l’eccezione costituita da Cioffi il quale, utilizzato a Ferrara part-time, dovrebbe rientrare dal 1’ in luogo di Gavioli a completare il terzetto offensivo insieme a Spagnoli ed Energe. A centrocampo, ancora Gatto sulla poltrona del regista supportato ai fianchi da Saco e Paolucci. Nella retroguardia, che schermerà Perucchini tra i pali, non mancheranno nel mezzo Cella e Pellizzari, mentre come esterni bassi il ballottaggio dovrebbe favorire Clemente e Martina su Barnabà ed Agyemang.

I toscani, che hanno operato un robusto turn-over in occasione dell’ultimo match di Coppa Italia, dovrebbero ripartire dall’undici visto all’opera con maggior frequenza in campionato. Stancampiano si sistemerà tra i pali, protetto da una difesa a tre nella quale dovrebbe rientrare l’esperto capitano Espeche (argentino con una parentesi anche in B con la Reggiana) e due tra Guidi, Martinelli e Calvani. Nel pacchetto di mischia i prescelti dovrebbero essere Catanese ed Ignacchiti, mentre come cursori di fascia sono quasi sempre scesi in campo Perretta ed Angori. Tra le linee, Ianesi e Benedetti avranno il compito di innescare Nicastro al centro dell’attacco, che dovrebbe spuntarla su un Selleri non dato in condizioni ottimali.

Ancona-Pontedera, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Pontedera, in programma sabato 2 dicembre settembre allo Stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 18.30, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Marco Peletti di Crema, Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello.

Le nuove card per gli abbonati

La società ha inoltre comunica che in occasione della gara interna con il Pontedera, a partire dalle ore 14, presso la biglietteria del Palazzetto dello Sport “Pala-Prometeo-Liano Rossini”, saranno consegnate le card per la stagione in corso. Tutti gli abbonati dovranno presentarsi al botteghino (accedendo dal cancello 5) con il documento cartaceo utilizzato fino a questo momento per accedere nell’impianto in occasione delle partite casalinghe, o mostrando il documento in pdf dal proprio smartphone. Una volta ritirata la tessera, sarà possibile proseguire in direzione stadio oltrepassando l’apposito varco. Successivamente saranno comunicate nuove date.