Alla scoperta del Pontedera, prossimo avversario dell'Ancona

Sarà un Pontedera a forte vocazione esterna a provare ad interrompere la serie positiva casalinga dell’Ancona. Alla sua decima stagione consecutiva in Serie C, categoria che l’ha vista al via 29 volte nella sua storia ultracentenaria (la data di fondazione è il 1912), la squadra toscana è reduce da una stagione brillante, terminata al sesto posto, conclusa con l’eliminazione ai play-off per mano del Gubbio. Non la migliore performance in regular season dell’ultimo decennio, in considerazione della quarta piazza centrata nel 2019/2020, a cui fece poi seguito la rinuncia agli spareggi (al pari di Arezzo, Modena, e Piacenza, oltre a Pro Patria e Vibonese le quali decisero di non sfruttare lo slot come ripescate), ma comunque indicativo del ruolo consolidato che il club granata sta rivestendo nella categoria.

E nell’orbita play-off il Pontedera è tornato a gravitare anche quest’anno, risalendo la china rimediando ad un avvio stentato. Dopo la scoppola contro il Pineto (sconfitta in Abruzzo per 4-1), i toscani hanno infatti decisamente cambiato andatura, inanellando una serie di sette risultati utili consecutivi, tra campionato – quattro vittorie e due pareggi – e Coppa Italia, con il successo contro il Novara. Una sequenza interrotta solo dal passo falso interno contro l’Entella di sabato scorso, in parte vendicato estromettendo i liguri dalla Coppa di categoria grazie all’1-0 ottenuto tre giorni più tardi a Chiavari, buono per accedere ai quarti di finale della competizione. A colpire è soprattutto la solidità difensiva dei granata, che nell’ultimo mese e mezzo di stagione, con appena tre reti incassate in nove uscite, sono la difesa meno battuta del Girone nel periodo preso in esame.

Tra gli elementi da tenere maggiormente d’occhio, c’è il principale riferimento offensivo dei toscani, ovvero l’esperto Nicastro che la scorsa stagione ha firmato il suo personal best in carriera con tredici gol in stagione ed è attualmente a quota tre centri. E’ invece una colonna del centrocampo il goleador della formazione, ovvero quel Giovanni Catanese cresciuto nelle giovanili della Reggina e che ha già all’attivo sei reti (alcune delle quali pesantissime), anche lui destinato a ritoccare il suo record personale, stabilito in serie D con la Pianese.